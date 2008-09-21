به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تمدید مهلت نقل و انتقالات لیگ امارات تا ساعت 24 دیشب مسئولان باشگاه الاهلی بالاخره میلاد میداودی را به خدمت گرفتند.

میداودی که فصل گذشته در نیمه راه مسابقات فوتبال لیگ امارات به تیم الاهلی پیوست و همراه با این تیم عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های امارات را به دست آورد با عقد قراردادی یکساله به ارزش یک میلیون دلار به جمع سرخپوشان دبی بازگشت.

مسئولان باشگاه الاهلی امارات در حالی اقدام به جذب میداودی کردند که پیش از این سه بازیکن خارجی به نام‌های اوباری (آقای گل جی لیگ در سه دوره)، حسنی عبدربه (بازیکن تیم ملی مصر) و کلدرسون سزار برزیلی را به خدمت درآورده بودند.

خلیفه سعید سلیمان، رئیس هیئت مدیره باشگاه الاهلی که از مقامات ارشد ورزش امارات است، نقشی تعیین کننده در انتقال میداودی به این تیم داشت و با نظر مستقیم او مهاجم جوان استقلال اهواز به جمع سرخپوشان دبی پیوست.

رئیس هیئت مدیره باشگاه الاهلی امارات با ابراز خرسندی از انتقال میلاد میداودی به این تیم، گفت: با وجود عملکرد خوب تیم در فصل نقل و انتقالات تصمیم گرفتیم میلاد را هم به خدمت درآوریم چرا که به وجود این بازیکن نیاز داشتیم. میداودی بازیکنی خوب و ارزشمند است که خوشبختانه در آخرین لحظات فصل نقل و انتقالات توانستیم باشگاهش را متقاعد کنیم تا با جدایی او موافقت کند.

میلاد میداودی پس از انتقال به تیم الاهلی امارات 75 درصد از رقم قرارداد خود را دریافت کرد. بخشی از رقم قرارداد این بازیکن به باشگاه استقلال اهواز تعلق می گیرد.

در لیگ این فصل امارات علی سامره ، جواد کاظمیان،(تیم عجمان) ایمان مبعلی (الوصل) ، مهدی رجب زاده و رسول خطیبی (الظفره) ، محمد نصرتی ، مهرزاد معدنچی و رضا عنایتی (النصر) هشت بازیکن ایرانی هستند که با پیوستن میداودی به الاهلی جمع آنها به 9 بازیکن رسید.