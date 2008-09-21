دستاوردهای دفاعی کشور به نمایش درآمد/ مانور توانمندی نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم رژه هفته دفاع مقدس صبح امروز با حضور رئیس جمهور، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح، وابستگان نظامی و جمعی از مردم در جوار مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد.

دراین مراسم نیروهای یگانهای پیاده نیروهای ارتش، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی از مقابل جایگاه رژه رفتند همچنین یگانهای موتوری و محمول نیز به انجام رژه از مقابل جایگاه پرداختند.

در مراسم رژه بیست و هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس جمعی از نیروهای بسیجی رژه جدیدی که ترکیبی از رژه حماسی، نظم داخلی و سرود ارزشی بود به نمایش گذاشتند.

در ادامه این مراسم چتربازان نیروی هوایی ارتش و سپاه به اجرای برنامه پرداختند.همچنین در مراسم رژه امروز یگان های ترکمن، کرد، بلوچ و عرب نیروی مقاومت بسیج از مقابل جایگاه رژه رفتند.

در ادامه مراسم گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس و پس از انجام رژه نیروهای پیاده، یگانهای محمول نیروهای مسلح از مقابل جایگاه رژه رفتند.

همچنین در مراسم امروز نیروهای مسلح نیروی زمینی ارتش نمونه ای از دستاوردهای خود را به نمایش گذاشت که از جمله آن می توان به هواپیمای بدون سرنشین خاتم و مرصاد، خودروهای سفیر حامل موشک انداز، موشک انداز 122، 130 میلیمتری کششی و کاتیوشا، موشک انداز 155 میلیمتری N45 کششی، موشک انداز 175 میلیمتری خودکششی، موشک انداز 203 کششی، موشک نازعات N6 و موشک انداز فجر 5 اشاره کرد.

همچنین از تویوتای کابین دار نقشه برداری، تجهیزات هواشناسی سیار، توپ 22 میلیمتری زوبین 2، ضد هوایی زوبین 2، توپ 23 میلیمتری، موشک سهند 3، موشک استرلا3، موشک میثاق، یگان های نمونه ارتباط الکترونیکی جنگال، بی سیم تراک 32 تک سیم و دو سیم، رهرو تاکتیکی ارتباط ماهواره ای، رادار بصیر 110، فرستنده S2525/2 ، جهت یاب T4 ، دستگاه آب شیرین کن، پل گذار TMM، مین کوب تفتان و پل گذار تانک چیفدن می توان به عنوان بخشی از دستاوردهای نیروی زمینی ارتش اشاره کرد که از مقابل جایگاه رژه رفتند.

همچنین یگان های نمونه محمول نیروی زمینی سپاه از مقابل جایگاه رژه رفتند و جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند که از آن جمله می توان به تانک رخش، تانک مدرنیزه شبدیز، توپ خودکششی 155 رعد، نفربر زرهی و رزمی ذوالجناح، نفربر براق 120، خمپاره انداز براق و تیرانداز فجر 5، تانک پل گذار، پل صراط و موشک انداز طوفان اشاره کرد.

از دیگر دستاوردهای نیروی زمینی سپاه می توان به راکت انداز زلزال، راکت انداز 240 میلیمتری، راکت انداز 122 میلیمتری، توپ خود کششی 155 میلیمتری، راکت اندازی 107 میلیمتری، جیپ 106، تفنگ ظفر، خمپاره 122، 81 و 60 میلیمتری، تیربار 12.7 میلیمتری دوشکا، نفربر سفیر، توپ ضد هوایی 23 میلیمتری، درخش 6، 7،8 و 11، ایستگاه رفع آلودگی نفرات، اتاق گاز سیار، جیپ آمبولانس سفیر، بیمارستان صحرایی سیار، شیلتر جنگ الکترونیک سلولار و اتوبوس بیمارستان اشاره کرد که بخشی از آن مربوط به امکانات جنگ ش. م. ر، بود که این ادوات نیز از مقابل جایگاه رژه رفتند.

از سوی دیگر یگان های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر رژه ای که از مقابل جایگاه رفتند همه امکانات و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند که سامانه موشکی بهینه سازی شده S200، دستاوردهای تحقیقاتی نهاجا، سامانه ناوبری لیزری قابل استفاده کلیه هواپیماها و بالگردها، پاد سوخت رسانی هوایی هواپیماهای شکاری، هدایت کننده بمب ها و موشکهای لیزری، بمب 750 پوندی بالستیک، موشک راداری هاگ قابل حمل توسط F14، بمب های تاخیری 750 و هزار پوندی، سامانه موشکی بهینه سازی شده راپیر، سامانه موشکی بهینه سازی شده هاگ، رادارها و سامانه پدافندی اسکایگارد، سامانه موشکی زمین به زمین زلزال، زلزال1، نازعات 10 و نازعات 6، بخشی از توانمندی های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در رژه امروز به نمایش گذاشته شد.

پس از اتمام رژه یگان های هوایی ارتش فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه و نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مقابل جایگاه رژه رفتند و آخرین دستاوردها و توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.

موشک و سکوی پرتاب قدر یک با برد 2 هزار کیلومتر، موشک و حامل مخصوص قدر یک، موشک و سکوی پرتاب شهاب 3 با برد 2 هزار کیلومتر، موشک و حامل مخصوص شهاب 3، موشک و سکوی پرتاب شهاب 2، موشک و سکوی پرتاب شهاب یک، راکت انداز و سکوی پرتاب زلزال 3، رادار هشدار و اخطار اولیه کاشف، رادار فول موبایل کاشف یک، توپ 23 میلیمتری پدافند 6 لول، سلاح دوشکا 12.7 میلیمتری، خودروی کنترل زمینی هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیمای بدون سرنشین صاعقه و مهاجر قسمتی از دستاوردها و توانمندی های نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که همزمان با بیست و هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد.

همچنین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در مراسم رژه 31 شهریور ماه که در جوار مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، به انجام رژه پرداخت و آخرین امکانات و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشت.

پدافند هوایی متحرک،سامانه های مخابراتی، سامانه مخابراتی تاکتیکی، راکت انداز 107 میلیمتری، موشک انداز تاو ، سامانه پدافندی هوایی ش. م. ه، قایق هجومی رعد، شناور هجومی - ضربتی شهاب، زیر دریایی سبک کلاس غدیر، زیر دریایی مرطوب الصابحات، ناوچه موشک انداز سینا، ناوشکن جماران، توپ فجر 27، اژدر و والفجر2 و موشک هوا به سطح کوثر بخشی از دستاوردها و توانمندی های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در مراسم بیست و هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد.

در پایان این مراسم نیز واحدها و یگان های نمونه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از جمله یگان موتوری راهبر ناجا، واحد نمونه موتوری یگان های ویژه پاسداران ناجا، دایره آموزش دیده ضد اغتشاش و جلوگیری از شورش های شهری و واحدهای نمونه موتوری یگان امداد از مقابل جایگاه رژه رفتند.