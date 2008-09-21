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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

AP تاکید کرد:

بمبگذاری در اسلام آباد ؛ هشداری برای پایان همکاری پاکستان و آمریکا

بمبگذاری در اسلام آباد ؛ هشداری برای پایان همکاری پاکستان و آمریکا

تحلیلگران بر این باورند که انفجار روز گذشته در هتل ماریوت اسلام آباد هشداری برای پایان همکاری پاکستان و آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تحلیلگران می گویند که این انفجار مهیب هشداری از سوی شبه نظامیان به رهبری جدید غیرنظامی پاکستان است.

بر پایه این گزارش، این پیام این بوده که دولت جدید پاکستان همکاری با آمریکا را در تعقیب القاعده و طالبان متوقف کند، زیرا در غیر این صورت باید بهای این همکاری را بپردازد.

" برایان گلین ویلیامز" استاد تاریخ اسلامی در دانشگاه ماساچوست گفت: رهبران جدید پاکستان بین فشار آمریکا برای مقابله با شبه نظامیان و درخواستهای القاعده مبنی بر قطع روابط با آمریکا گرفتار شده اند.

به نوشته این خبرگزاری، روابط بین آمریکا و پاکستان هم اکنون تیره شده است. پاکستانیها نسبت به حملات روزافزون مرزی نیروهای آمریکا برای مقابله با شبه نظامیان عصبانی هستند.

بر اثر انفجار تروریستی روز گذشته در نزدیکی پارلمان پاکستان در مقابل هتل ماریوت اسلام آباد دهها نفرکشته شدند.

کد مطلب 753215

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