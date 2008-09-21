به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ‌شب گذشته در محفل تجلی پیوند قرآن کریم و اهل بیت که تحت عنوان نافله ناز برگزار شد، با طرح این سوال که جایگاه ولایت در حفظ و صیانت از سنت و فکر اسلامی و قرآن کجاست؟ با استناد به آیات و احادیث اظهار داشت : عالم با حضور ولایت خاتمه پیدا می‌کند و در طول تاریخ ولایت با سیری از مجاهدت‌ها برای صیانت از سنت و فکر اسلامی و قرآن در عرصه‌های مختلف تلاش کرده است.

وی در ادامه با تقسیم‌ بندی هدایت در تفکر اسلامی گفت: اولین نوع هدایت، هدایت تکوینی است که در همه موجودات عالم وجود دارد و در قرآن کریم از آن یاد شده است و موجودات عالم از جمادات و گیاهان و انسان‌ها به نوعی هدایت می‌شوند.به طوری که همه عالم دم به دم در حال کسب فیض و تغییر هستند و هیچ کس در یک حال باقی نمی‌ماند.

لاریجانی نوع دیگر هدایت را تشریعی خواند و افزود: آنچه که در عالم می‌خواهد به کمال ذاتی خود برسد، باید از نوعی هدایت برخوردار باشد که برای موجودات صاحب عقل در تشریع گنجانده شده است، چرا که این موجودات اختیار دارند و این نوع هدایت از ائمه و پیامبران به انسان می‌رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره هدایت خاصان نیزاظهارداشت : برای کسانی که در توجه به خاص قرار می‌گیرند در این نوع هدایت توفیقات ویژه‌ای رخ می‌دهد.

لاریجانی در ادامه به رابطه سه جنس هدایت در عالم با ولایت پرداخت و گفت: هر سه نوع هدایت بدون ولایت امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل است که ما موضوع ولایت را داریم، چرا که وقتی عالم کثرت به مبداء متصل می‌شود به وصایت احتیاج دارد که آن وجود اولیاء خداوند است و به همین دلیل وجود محمد (ص ) نفس محمدیه است؛ چرا که او عقل اول و واسطه نخست بین خداوند و عالم کثرات است و بدین ترتیب هر امری که به موجودات عالم اعلام می‌شود دم به دم از سلسله ولایت به موجودات رسیده است و گذران این هدایت جز از طریق این سلسله طبقات امکان‌پذیر نیست و باید در هدایت تکمیلی نیز از ولایت استفاده شود.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: تمام حقیقت اسلام به وسیله ولایت تشریعی عنوان شده و ولایت تشریعی مفسر حقیقی اسلام است و در این راستا شیعیان در کتاب الهی خود مفسرینی دارند که آنها معصومند. اما یکی از بزرگترین مشکلات تفسیر در عالم آن است که در بسیاری از ادیان این تفسیر و مفسر را ندارند و این در حالی است که در تمام کتب مقدس مسئله هدایت مطرح شده است، اما اگر مفسر معصوم نباشد همیشه این خطر وجود دارد که کتاب مقدس در معرض تفسیر افرادی قرار ‌گیرد که به آن خلل وارد می‌کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نیاز موجود در جامعه به تفسیر ولایت از سبک هنری اجرای نمایش نافله ناز قدردانی کرد و گفت: پس از پیروزی انقلاب اختلاط با فرهنگ اسلامی موجب شد تا بتوانیم بعضی از مفاهیم فرهنگ اسلامی را تا حدی محقق کنیم، اما باید به خاطر داشته باشیم در اعلام موضوعات و مطالب ملاحظاتی وجود دارد و در تشریح مقام والای معصومین(ع) در موضوعات مفهومی باید ملاحظات رعایت شوند.

در این مراسم محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشت.