مبارزه طلبی روسیه با غرب درباره مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، روسیه روز گذشته به صراحت اعلام کرد که با افزایش تحریمها علیه ایران مخالف است.

درخواست غرب برای افزایش فشارها بر ایران پس از انتشار گزارش هفته گذشته مدیر کل آزانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته ای تهران انجام شد اما با این وجود مذاکرات روز جمعه نمایندگان 1+5 در واشنگتن با مخالفتهای چین و روسیه بدون نتیجه پایان یافت. اما با این وجود قرار است که وزیران امور خارجه این کشورها در هفته جاری نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند که با توجه به آغاز دور جدید جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن احتمال بسیار کمی برای به نتیجه رسیدن نشست وزیران امور خارجه کشورهای 1+5 در نیویورک وجود دارد.

در دور جدید جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن، "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا با شدیدترین الفاظ خطاب به روسیه سخن گفت و "شون مک کور مک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز احتمال تصویب تحریمهای جدید علیه ایران را در شورای امنیت پائین دانسته و گفت : رایس در دیدار با لاوروف در نیویورک به وزیر امور خارجه روسیه خواهد گفت که بهتر است اختلاف نظرها درباره گرجستان را کنار گذاشته و بر روی مسئله ایران کار کنیم.

اما در این میان دیپلماتهای غربی اعلام کرده اند که روسیه تمایلی برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران ندارد و اگر در این میان قطعنامه ای صادر شود، بسیار ضعیف خواهد بود.