ساماندهی شبکه های توزیع کالا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی قبل از ظهر امروز در جله کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی گفت: با ساماندهی شبکه های توزیع استان، کنترل و رصد بازار به راحتی امکان پذیر شده و می توان به سرعت کمبودهای بازار را با تزریق کالاهای مورد نیاز مرتفع کرد.

وی افزود:‌ در جریان ساماندهی شبکه های توزیع استان می توان تمام انبارهای کالای استان را مجهز به سیستم کارت خوان کرده و مبادلات مکانیزه را نهادینه کرد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تاکنون مشکل کمبود یا گرانفروشی کالا در ایام ماه مبارک رمضان وجود نداشته است تصریح کرد: با همکاری اصناف استان آرامش در بازار حاکم شد و قیمت برنج ،‌مرغ و روغن نه تنها افزایش نیافت بلکه با کاهش های قابل توجه نیز مواجه شد.

وی افزود: در این ایام بیش از 900 تن برنج،300 تن روغن و 800 تن گوشت مرغ عرضه شد که به نوبه خود بی سابقه بوده است.

نجفی اجرای طرح تشدید بازرسی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس را یادآور شد و گفت: این سازمان برای نظارت دقیق بر عملکرد اصناف، علاوه بر بازرسان بازرگانی ،‌بازرس جدید را به خدمت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی اذربایجان شرقی با انتقاد از کم توجهی برخی دستگاه های اجرایی در پیگیری اخذ سبد رفاهی کارکنان دولت اظهار داشت: کالاهای این طرح در فروشگاه های زنجیره ای استان موجود است و هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: ‌با خارج شدن سیمان از سبد حمایتی دولت، بحران کمبود سیمان مرتفع شده و قیمتها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

نجفی در عین حال گفت: با توجه به اینکه تنها یک کارخانه سیمان در آذربایجان شرقی وجود دارد مشکل کمبود سیمان در استان به طور کامل حل نشده است.

در این جلسه موضوع ساماندهی املاک و مستغلات ابلاغی از وزارت بازرگانی، ‌مشکلات اجرایی ماده 16 آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب توسط دستگاه های ذیربط در سطح استان و مشکلات اعلام پاسخ های مرکز بهداشت در صدور پروانه کسب و آموزشگاه های آن مرکز مطرح شد.

پیشنهاد تعطیلی صنف فروشندگان لوازم لوله کشی و بهداشتی و صنفوف فعال در میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز در روز جمعه دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی بود.