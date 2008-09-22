قطع درختان برای ساخت راه جدید؛ ممنوع

فرود شریفی در گفتگو با مهر گفت: احداث هر گونه راه جدید در سطح کشور مستلزم عبوراز اراضی متعلق و در مالکیت اشخاص یا اراضی ملی و متعلق به دولت است و تشخیص اراضی ملی و دولتی به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اراضی ملی و دولتی به لحاظ نوع پوشش گیاهی به انواع مختلف تقسیم می شوند، افزود: قطع هر گونه درخت، بوته کنی و یا هر نوع بهره برداری ازاراضی و پوشش گیاهی اراضی ملی به موجب قانون، بدون مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ممنوع است.

وی اظهارداشت: به موجب اصل 45 قانون اساسی، انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران همراه باشد، ممنوع است.

شریفی عنوان کرد: مواد 89، 69 و 71 قانون برنامه چهارم برارزیابی زیست محیطی، کاهش یا حذف تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ناشی از اجرای طرحهای عمرانی تاکید کرده؛ لذا ضرورت دارد که برای هر گونه احداث راه با جاده جدید به ویژه در مرحله طراحی و مکانیابی با منابع طبیعی هماهنگی و استعلامات لازم به عمل آید.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوربا بیان مطلب فوق تصریح کرد: هماهنگی و اخذ استعلامات برای احداث راه های جدید در مرحله طراحی و مکانیابی سبب می شود، تا تخریب پوشش گیاهی حذف و یا به حداقل برسد، ضمن اینکه تمهیدات لازم برای احیای مجدد پوشش گیاهی تخریب شده احتمالی اتخاذ خواهد شد و از تخریب خاک و تبعات بعدی آن که بروز سیل و پرشدن سدها و خسارات دیگر است جلوگیری می شود.

وی تاکید کرد: هرگونه احداث راه جدید توام با قطع درخت، پوشش گیاهی و تخریب خاک به ویژه در مناطق شیبدارکه با لغزش توده ای همراه می شود، بدون هماهنگی و کسب نظراز مراجع ذی ربط و منابع طبیعی، مغایر قوانین و مقررات است.