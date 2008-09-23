کاهش چشمگیر وقوع جرائم در ماه رمضان

سرهنگ مهدی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به ماه مبارک رمضان و گسترش مسائل معنوی در کشور جرائم در استان قم کاهش چشمگیری داشته است.



وی تصریح کرد: آمار سرقت، ناهنجاری ها، بدحجابی و... در استان قم از جمله جرائمی بوده است که با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو بوده است.



خراسانی در خصوص درصد آمار کاهش جرائم گفت: با توجه به اینکه هنوز ماه مبارک رمضان تمام نشده است نمی توان آمار مشخصی در این زمینه داد، اما این آمار در برخی از جرائم به 20 تا 30 درصد کاهش نیز می رسد.



رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم با اشاره به فعالیتهای پلیس در این ماه گفت: پلیس در این ماه با اجرای طرحهای خود از جرائم جلوگیری کرده است و با روزه خواران نیز به شدت برخورد نموده است.



وی افزود: برخی از مردم هستند که به دلیل مشکلات نمی توانند روزه بگیرند که باید این عزیزان نیز مراعات کرده و از روزه خواری در ملاءعام اجتناب کنند.