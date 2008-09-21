شعبه ویژه رسیدگی به جرایم روزه خواری در تبریز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز یحیی میرزامحمدی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: این شعبه برای رسیدگی سریع و قاطع در دادگاه و دادسرای تبریز تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: با گذشت 20 روز از ماه مبارک رمضان حدود 50 نفر روزه خوار در تبریز دستگیر شده اند که پس از صدور حکم مربوط، احکام آن ها در غیرملا عام اجرا شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز با بیان اینکه اغلب روزه خواران دستگیر شده طبق قانون متحمل ضربات شلاق شده اند اظهار داشت:در روزهای آینده اگر ضرورت ایجاب کند احکام صادره از سوی مراجع قضایی بر علیه روزه خواران در ملاعام اجرا خواهد شد.

میرزامحمدی در پایان نسبت به برخورد شدید و جدی با قانون شکنان و روزه خواران در ایام باقی مانده از ماه مبارک رمضان هشدار داد.

روزه خواری مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی عملی جرم محسوب می شود که حکم متخلفان ، تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی و یا تحمل شلاق در نظر گرفته شده است.