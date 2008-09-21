تخصیص اعتبار 40 میلیون ریالی به اتحادیه انجمنهای قرآنی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر امروز در دیدار با معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی، تشکیل اتحادیه مؤسسات قرآنی را حرکت مثبتی در جهت پویایی مجامع قرآنی دانست و افزود: این استان به لحاظ تشخیص دینی و هویت مذهبی خود می تواند موفقیتهای چشمگیری را در این زمینه رقم بزند.

وی از تشکیل اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی استان با هدف معرفی، ساماندهی و هدایت مراکز قرآنی خبر داد و اظهار داشت: این اتحادیه متولی برنامه های قرآنی استان است و اهداف آن وقتی تحقق می یابد که همه مؤسسات و مراکز قرآنی در یک راستا فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه راه حل همه مشکلات جوامع بشری در قرآن است، تصریح کرد: تا زمانی که معارف قرآنی در جایگاه حقیقی خود که قلوب مردم است نفوذ نکند، در مسیر جامعه با مشکلات مواجه خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: واگذاری فعالیتهای فرهنگی و قرآنی به مؤسسات و اقشار تأثیرگذار مردم بهترین راه حل ترویج وتعمیق فرهنگ قرآنی است.

وی از تشکیل ستاد استانی طرحهای مناطق ویژه خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این ستاد که با حضور کارشناسان و معاون فرهنگی سازمان برگزار شد، برای طرحهای ویژه استان برنامه ریزی و تصمیم گیری شد.

به گفته وی کنگره منطقه ای شهر اهل بیت (ع) در نیمه دوم سال جاری نیز از سوی سازمان تبلیغات در این استان برگزار خواهد شد.

حجت السلام لطفیان خاطر نشان کرد: معنویت رمضان بستر مناسبی برای فعالیت به منظور ارتقای معرفت دینی در میان اقشار مختلف جامعه می باشد و درک نیازها و ایجاد فضای مطلوب برای جذب اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان ضروری ترین امر برای رسیدن به این مهم است.