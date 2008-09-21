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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

خودباوری امروز ایران اسلامی نتیجه خلق حماسه دفاع مقدس است

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان خودباوری امروز ایران اسلامی را نتیجه خلق حماسه دفاع مقدس دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج اسماعیل نجار صبح امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در استان که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: امروز آهنگ پیشرفت و عزتی که در کشور به وجود آمده نتیجه خودباوری است که مردم در جریان خلق دفاع مقدس پدید آورده اند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی و ایام پرافتخار دفاع مقدس آزمون بزرگی بود که ملت ایران با تکیه بر ایمان و اعتقاد به جهاد در راه خدا سربلند و موفق از آن بیرون آمده و امروز به عنوان الگویی نمونه در تمامی دنیا از این افتخار آفرینی یاد می شود.

استاندار کردستان بیان داشت: ملتی که با تکیه بر نیروی مردمی و با توکل بر خدای بزرگ می خواست روی پای خودش بایستد اما استکبار جهانی به سردمداری آمریکای جنایت کار باعث شدند که جنگی هشت ساله و نابرابر شکل بگیرد و انقلاب نوپایی ایران اسلامی مورد طمع دشمنان اسلامی و مسلمین قرار گیرد.

نجار با اشاره به رهبری پیامبر گونه امام راحل (ره) در ایام دفاع مقدس افزود: امام راحل با توجه به درک صحیح شرایط موجود با تکیه بر نیروی عظیم مردمی توانست به نحوی احسن و شایسته اتفاقات جنگ را مدیریت نموده و به همت جوانان رشید ایرانی حماسه ای جاودانه را در قلب تاریخ به ثبت برساند.

وی خاطرنشان کرد: امروز رسالت سنگینی که بر روی دوش همه ما قرار دارد این است که به نحوی مطلوب احیاگر ارزشهای دوران دفاع مقدس بوده و اجازه ندهیم که این حماسه جاویدان از یادها برود.

استاندار کردستان گفت: امروز ملت در حال پیشرفت ایران باید همواره خود را مدیون رشادت ها و جانبازی های شهیدان و ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس بداند و با حرکت در مسیر آنها از این دستاورد گرانبها که همان عزت، آزادگی و استقلال است، را نگهداری نماید.

در این مراسم نیروی های مسلح مستقر در استان با انجام رژه توانمندی های نظامی و تسلحیاتی خود را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 753271

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