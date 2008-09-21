لزوم تعامل جانشین بوش با ایران / مقابله تهران با تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر ، " پیتر کریل" از کارشناسان انجمن کنترل تسلیحات آمریکا نوشت: خوب است به یاد داشته باشیم که تحقیقات درباره برنامه هسته ای ایران در حال ورود به سال هفتم است.

به ادعای وی در بیشتر اوقات، ایران در لحظه آخر اطلاعات کافی را ارائه کرد تا مانع انتقاد جدی شود.

نویسنده به زعم خود با ضعیف دانستن اقدامهای شورای امنیت علیه ایران افزوده است: تحریمها و عدم سرمایه گذاری اروپا و آمریکا تاثیراتی بر اقتصاد ایران داشته، اما تهران به جای سازش با درخواستهای بین المللی به دنبال راههای جایگزین برای سرمایه گذاری در این کشور بوده است.

کریل معتقد است که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید قویا به توصیه اخیر پنج وزیر خارجه پیشین آمریکا توجه کنند و وارد گفتگوهای مستقیم با ایران شوند.

به ادعای وی، اگر این اقدام موثر نیفتاد، آنگاه زمان اعمال تحریمهای جدی علیه بخش انرژی ایران است. همچنین این ایده هم موثر است که رئیس جمهور آینده آمریکا یک "تیم تغییر" را تشکیل دهد و درباره یک رویکرد متمرکز جدید با دیگر اعضای گروه 1+5 گفتگو کند.

