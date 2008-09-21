آرمان های دفاع مقدس باید به نسل سوم انقلاب منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی امروز در آیین سان و رژه نیروهای مسلح اذربایجان غربی افزود: امروز نسل جوان بیش از گذشته به فرهنگ ایثار و گذشت و مقاومت در برابر توطئه های استکبا نیازمند است که ترویج و انتقال آن برعهده نیروهای انقلابی است.

وی در ادامه به تشریح ابعاد مختلف هشت سال دفاع مقدس پرداخت و بیان داشت: صدام با حمایت آمریکا و همپیمانانش و با برخورداری از سلاح‌های پیشرفته به خصوص سلاح‌های کشتار جمعی، می‌خواست ایران را در طول یک هفته تصرف و شکست دهد، ولی مردم ما، نیروهای نظامی و انتظامی با رهبری هوشمندانه امام (ره) ایستادگی کردند.

قربانی در ادامه با بیان اینکه امروز در سایه تلاشهای جوانان به رشد تعالی در تمامی مراحل مختلف دست یافته به گونه های در حال تبدیل شدن به یکی از ابرقدرت های منطقه است، تاکید کرد: در زمان آغاز جنگ تحمیلی، ما حتی سیم خاردار نداشتیم ولی امروز پیشرفته ‌ترین صنایع دفاعی در کشورمان به همت نیروهای ساعی و کوشا تولید می‌شود.

فرمانده لشگر ‪ ۶۴‬پیاده ارومیه نیز، در مراسم رژه نیروهای مسلح در ارومیه گفت: تمام نیروهای مسلح کشور از آمادگی کامل برای انجام ماموریت‌های محوله برخوردار هستند.

در این مراسم تجهیزات مدرن نظامی، یگان‌های موتوری، تسلیحات پیشرفته و توان رزمی نیروهای مسلح مستقر در استان به نمایش درآمد.

