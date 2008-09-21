مبلغان دینی به تمامی روستاهای بالای 18 خانوار نهبندان اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مصطفی مرشدی ظهر امروز در جمع کارشناسان امر فرهنگی شهرستان نهبندان افزود: ماه رمضان ماه پاکی گناهان، خودسازی و دوری از تمایلات مادی است.

وی با اشاره به اعزام 78 روحانی مبلغ به نقاط مختلف شهری و روستایی این شهرستان اظهار داشت: از این تعداد 46 مبلغ به روستاهای بخش مرکزی و 32 مبلغ به روستاهای بخش شوسف اعزام شده اند.

حجت الاسلام مرشدی با بیان اینکه روحانیون وظیفه خطیری در امر تبلیغ، نشر احکام اسلامی و توطئه های دشمنان دارند، تصریح کرد: در این ماه مبارک روحانیون باید حداکثر استفاده و بهره وری در نشر احکام و معارف اسلامی را داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهبندان گفت: ماه مبارک رمضان بهترین بستر برای آشنایی مسلمانان با معارف و احکام دین اسلام است.

وی همچنین از افتتاح دبیرستان علوم و معارف صدرا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در این شهرستان خبر داد و یادآورشد: راه اندازی این دبیرستان گامی مهم برای ترویج فرهنگ اسلامی و و آموزش نیروهای متخصص در زمینه فرهنگ دینی است.