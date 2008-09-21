نیروهای فرانسوی برای مقابله با طالبان آمادگی نداشتند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این گزارش که به دست روزنامه گلوب اند میل رسیده ، آمده است: این نیروها تجهیزات کافی در اختیار نداشتند و این در حالی بوده که شبه نظامیان کاملا مجهز بوده اند.

در این گزارش محرمانه آمده است که 10 نفر از این نیروها کشته شدند، اما بقیه نیروها که از مرگ نجات یافتند، خوش شانس بودند.

در درگیری بین نیروهای فرانسوی و طالبان در افغانستان در روز دوشنبه 29 مرداد ماه، ده نظامی فرانسوی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند.

کشته شدن این سربازان تنش سیاسی بین مخالفان جنگ و دولت فرانسه را درباره خروج نظامیان این کشور از افغانستان افزایش داد.

