پارلمان فرانسه فردا تصمیم می گیرد/ احتمال موافقت نمایندگان با حضور در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس فرانسه در حالی قرار است فردا درباره ادامه حضور سربازان این کشور در افغانستان تصمیم گیری کند که "فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه از ادامه عملیات نظامی و روند بازسازی آن کشور حمایت می کند.

وی امروز در جمع نمایندگان و سناتورهای فرانسوی بر ادامه حضور در افغانستان تاکید کرد.

براساس گزارش روزنامه کانادایی "گلوب اند میل" ، سربازان فرانسوی که حدود یکماه پیش توسط اعضای طالبان قتل عام شدند، از تجهیزات کافی نظامی و ارتباطی برخوردار نبوده اند.

فیون در این رابطه بر تجهیز بیشتر سربازان فرانسوی در افغانستان تاکید دارد.

از اکتبر 2001 میلادی و آغاز حضور نظامی فرانسویان در کنار ائتلاف بین المللی در افغانستان ، 24 نظامی فرانسوی جان خود را در حوادث مختلف در این کشور از دست داده اند.

این درحالی است که نگرانی جدیدی نیز به نگرانی های سیاستمداران فرانسوی افزوده شده و آن بالا گرفتن سطح خشونت ها در پاکستان در ماههای اخیر و بویژه انفجار روز گذشته در اسلام آباد است.

در همین حال نیروهای آمریکایی پرتاب موشک از خاک افغانستان به مناطق شمالی پاکستان را افزایش داده و روزانه چندین موشک بسوی این مناطق شلیک می شود.

ازسوی دیگر، در نشست اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بخارست بر ادامه حضور غیرنظامی و نظامی در افغانستان تاکید شد.

دراین چنین شرایطی پیش بینی می شود که باوجود اعزام 700 نیروی تازه نفس فرانسوی به افغانستان در تابستان امسال، نظر مجلس فرانسه نیز بر ادامه حضور نیروهای نظامی این کشور در افغانستان باشد.