تامین اعتبارات لازم برای بازسازی مدارس آسیب دیده زلزله قشم

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، ماشاالله پورطرق صبح امروز در حاشیه بازدید مدیران کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس هرمزگان از مناطق زلزله زده شهرستان قشم اظهار داشت: دولت عزم جدی خود را برای بازسازی خسارات ناشی از زمین لرزه به خصوص در حوزه آموزش و پرورش اعلام کرده و در این بازدید نیز با جمع بندی مسائل و مشکلات هر منطقه مقرر شد اعتبارات لازم برای بازسازی مدارس آسیب دیده جزیره قشم اختصاص یابد.

وی افزود: در اثر زمین لرزه سالن مدرسه نمونه دولتی خوارزمی شهرستان درگهان تخریب و نیازمند به تجدید بناست، علاوه بر آن دبستان پسرانه توجید روستای کووه ای دچار ریژش دیوارها شده که نیازمند به دیوار کشی مجدد محوطه دارد.

پورطرق ادامه داد: دبستان دخترانه لاله روستای پی پشت نیازمند به بازسازی و احداث دیوار محوطه است و دبستان خیام روستای زینبی نیز دچار تخریب جدی شده که نیازمند به مقاوم سازی و تجدید بنای بخش سرایداری است.

رئیس آموزش و پرورش جزیره قشم به مصوبات و تصمیمات مشترک آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس هرمزگان بنابر دستور استاندار اشاره کرد و گفت: مدرسه راهنمایی امیرکبیر روستای زینبی نیاز به بازسازی دیوار محوطه و دبستان دخترانه رضوان کوشه و دبیرستان پسرانه نادری، مدرسه راهنمایی شهید رجایی روستای کاروان و مدرسه راهنمایی فردوسی توریان نیاز به تجدید بنا دارد که اعتبارات هر بخش مصوب و کار بزودی جهت مرمت این مدارس آغاز می شود.

وی تصریح کرد: از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان اعتبار 200 میلیون ریال جهت راه اندازی مدارس آسیب دیده به آموزش و پرورش قشم اختصاص یافت.

پورطرق افزود: از سوی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان تعداد 5 دستگاه رایانه و یک دستگاه اسکنر جهت مدارس آسیب دیده اختصاص یافته و مقرر شده است تا بازسازی کامل مدارس مناطق زلزله زده که بیش از 700 دانش آموز در آنها مشغول تحصیل بوده بصورت موقت کانیکس و چادر آماده شود تا سال تحصیلی جدید در این مناطق بدون وقفه آغاز شود.