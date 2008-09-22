گزارش آژانس مثبت نیست / لزوم حرکت جدید در مواجهه با مطالعات ادعایی

حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل ابعاد مختلف گزارش اخیر محمد البرادعی درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان اظهار داشت: هر چند این گزارش حاوی مطالب مثبتی است اما این موارد مثبت تماما تکراری بوده و از این جهت نمی توانیم آن را گزارشی مثبت ارزیابی کنیم.

وی با اشاره به بخش هایی از گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: همانطور که این گزارش را مطالعه کرده اید، در کنار مطالب مثبت تکراری که در آن ذکر شده، موضوع مطالعات ادعایی بیش از قبل برجسته سازی شده و بدون شک چند کشور غربی مخالف فعالیت های هسته ای ایران، برنامه هایی را ذیل این عنوان دارند.

این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر لزوم برنامه ریزی ویژه دستگاه دیپلماسی هسته ای کشورمان با توجه به شرایط خاص کنونی در این عرصه، ادامه داد: قطعا ایران باید حرکت جدیدی را در مواجهه با موضوع مطالعات ادعایی آغاز کند چرا که در این رابطه آنچه مورد نظر طرف های مقابل ایران قرار دارد، موضوع فعالیت های نظامی و پیوند آن با برنامه هسته ای است که در صورت نهادینه شدن در گزارشات البرادعی و کلیت این روند، عواقب خوشایندی را برای ما در بر نخواهد داشت.

بهشتی پور نشست اخیر کشورهای گروه موسوم به 1+5 در خصوص مواجهه با کشورمان را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: هر چند در نشست اخیر 1+5 مخالفت هایی از سوی روسیه به سود ایران مشاهده شده اما نباید از یاد برد که مواضع مسکو در خصوص موضوع هسته ای ایران همواره مواضعی تاکتیکی بوده و لذا به هیچ وجه نباید به مواضع مسکو در این خصوص دل خوش کنیم.

وی یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که در روند مذاکره با 1+5 و کشورهایی چون چین و روسیه همواره باید مورد توجه ما قرار داشته باشد آن است که هیچ یک از این کشورها با اصل تحریم علیه ایران مشکلی ندارند و امروز اگر هم اختلافی بین آن ها وجود دارد، بر سر تشدید این تحریم ها و تنبیهات آتی ماست.

این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر لزوم تداوم همکاری های ایران با دیده بان هسته ای سازمان ملل متحد، اظهار داشت: به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی باید ضمن ادامه همکاری های فشرده خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی با افشاسازی ماهیت موضوع مطالعات ادعایی در فضای داخلی آژانس از سویی و نظام بین الملل از دیگر سو بپردازد چرا که به اعتقاد بنده اینکه ما پرونده هسته ای مان را مدام پایان یافته تلقی کنیم، تاثیری بر فضای خارجی نخواهد داشت و لذا باید برنامه ریزی ویژه برای تاثیرگذاری بر آن فضا در ابعاد کلان صورت پذیرد.