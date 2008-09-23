77 درصد صادرات تجاری خراسان رضوی از طریق گمرک مشهد انجام می شود

مسعود عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: گمرک مشهد با صادرات ۱۸۴هزار تن کالا از نظر وزن، با سهم ۶۰درصد در وزن و ارزش ۲۶۸میلیون دلار و نیز سهم ۷۷درصد از کل ارزش صادرات تجاری رتبه نخست را در بین گمرکات استان دارا میباشد.
عاطفی تصریح کرد: گمرک دوغارون با صادرات وزنی ۱۰۸هزار تن کالا و سهم ۳۳درصد وزنی و ارزش ۵۶میلیون دلار و سهم ۱۶درصدی در ارزش صادرات تجاری، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: بیشترین کشورهای طرف صادرات گمرک استان طی نیمه اول سال به ترتیب افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و نیز قرقیزستان میباشند.
وی اظهار داشت: طی پنج ماه نخست امسال، ۳۱۵هزار تن کالای غیرنفتی از این استان به خارج صادر شد که ارزش این میزان صادرات، ۳۵۴میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه پارسال، از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۲۲و ۲۹درصد رشد داشته است.
نظر شما