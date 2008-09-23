77 درصد صادرات تجاری خراسان رضوی از طریق گمرک مشهد انجام می شود

مسعود عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: گمرک مشهد با صادرات ‪ ۱۸۴‬هزار تن کالا از نظر وزن، با سهم ‪ ۶۰‬درصد در وزن و ارزش ‪ ۲۶۸‬میلیون دلار و نیز سهم ‪ ۷۷‬درصد از کل ارزش صادرات تجاری رتبه نخست را در بین گمرکات استان دارا می‌باشد.

عاطفی تصریح کرد: گمرک دوغارون با صادرات وزنی ‪ ۱۰۸‬هزار تن کالا و سهم ‪ ۳۳‬درصد وزنی و ارزش ‪ ۵۶‬میلیون دلار و سهم ‪ ۱۶‬درصدی در ارزش صادرات تجاری، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: بیشترین کشورهای طرف صادرات گمرک استان طی نیمه اول سال به ترتیب افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و نیز قرقیزستان می‌باشند.

وی اظهار داشت: طی پنج ماه نخست امسال، ‪ ۳۱۵‬هزار تن کالای غیرنفتی از این استان به خارج صادر شد که ارزش این میزان صادرات، ‪ ۳۵۴‬میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه پارسال، از نظر وزن و ارزش به ترتیب ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۹‬درصد رشد داشته است.