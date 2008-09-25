سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این پنج ماه بیش از 150 هزار تماس تلفنی و بیش از 27 هزار مراجعه حضور از سوی شهروندان کرجی به 110 شهرستان انجام شده است.

وی افزود: این تعداد تماس ها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است و این افزایش تماس ها به علت افزایش جرایم نبوده بلکه این امر نشان دهنده اطمینان بیشتر مردم در خصوص نحوه فعالیت مراکز 110 بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: هشت هزارو 118 مورد از این تماس ها به دلایل مختلف منتفی بوده و حدود سه هزار و 500 مورد نیز وظیفه پلیس نبوده و مربوط به ارگانهای دیگر بوده و بقیه را نیز پلیس تا حد وظیفه رسیدگی کرده است.

سرهنگ اصلانی ادامه داد: شاخص پلیس کشور از نحوه ارزیابی فعالیت پلیس های 110 شهرستانها هشت درصد است یعنی هشت درصد عدم رضایتمندی شهروندان از عملکرد اپراتورها و پلیس ها قابل قبول است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر عدم رضایتمندی شهروندان از پلیس 110 کرج 13 درصد بوده است که در برنامه کاری نیروی انتظامی شهرستان کرج کاهش و حتی به صفر رساندن این آمار مطرح و در حال اجرا است.

وی از اطمینان شهروندان نسبت به عملکرد پلیس تشکر کرد و افزود: همکاری بیشتر آنان با پلیس باعث ارتقا سطح امنیت اجتماعی در کشور و به تبع آن در شهرستان خواهد بود.