تمامی دستگاههای استان کرمانشاه با جدیت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهارداشت : برخورد قاطع و شدید انتظامی و قضایی با متخلفین و قاچاقچیان کالاو ارز در جهت حفظ منافع دولت و مردم همواره در دستور کار مسولین قرارداشته ومی بایست مورد توجه قرار داشته باشد.

وی افزود: در راستای مبارزه وپیشگیری از قاچاق کالاو ارز تمامی دستگاههای ذیربط با یکدیگر باید یک ارتباط ویژه برقرار کرده وبا جدیت هرچه تمامتربرای مبارزه با این پدیده کوشش نمایند.

در ادامه این جلسه هماهنگی لازم در خصوص ساماندهی بازارچه سیگار فروشان شهرک دولت آباد کرمانشاه به عمل آمد.

همچنین برخورد قاطع با فروشندگان کالاهای تقلبی پزشکی از دیگر دستورات این جلسه بود.

در این جلسه گزارشی از میزان برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز بیان شد و بر اساس این گزارش در شهریور ماه سال جاری 15 هزارو 519 قوطی مشروبات الکلی و نیز65 هزارو 32 لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

همچنین 63باک سوخت اضافی شناسایی و فک شده و در نتیجه 37 دستگاه خودرو توقیف شده است که در این راستا تمامی عوامل مربوطه دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شده اند.