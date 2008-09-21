تیم دوچرخه سواری امید ایران فردا عازم ایتالیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناطقی، حامد جنت، بهنام خسروشاهی، مهدی علمائی و حسین علیزاده رکابزنانی هستند که در رده سنی امید در مسابقات قهرمانی جهان در بخش جاده که در ورسای ایتالیا برگزار خواهد شد شرکت می کنند. مجید ناصری به عنوان مربی و حسن آریانفر به عنوان مکانیسین این گروه اعزامی را همراهی می کنند.

حسین ناطقی دوچرخه سوار ملی پوش کشورمان روز سه شنبه مورخ 2 مهرماه در رشته تایم تریل انفرادی به مسافت 5/33 کیلومتر به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

روز جمعه 5 مهرماه نیز هر 5 رکابزن کشورمان در رشته استقامت جاده به مسافت 173 کیلومتر به مصاف حریفان خود خواهند رفت. تیم کشورمان روز یکشنبه 7 مهرماه به تهران بازخواهد گشت.