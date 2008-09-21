۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

کلینزمن:

روز سیاهی بود

مربی تیم فوتبال بایرن مونیخ از شکست سنگین دیشب این تیم مقابل وردربرمن به عنوان روزی سیاه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، تیم فوتبال بایرن مونیخ دیشب در چارچوب هفته پنجم رقابت های بوندس لیگا و در حالی که در آلیانز آرنا میزبان وردربرمن بود با نتیجه 5 بر2 مقابل این تیم تن به شکست داد.

یورگن کلینزمن پس از سوت پایانی این دیدار گفت: روز سیاهی بود. وردربرمن در این دیدار از ما بهتر، تهاجمی تر و بانشاط تر بازی کرد. باید بپذیریم که وردربرمن مستحق پیروزی بود و موقعیت های خود را به بهترین شکل ممکن به گل تبدیل کرد.

وی افزود: متاسفانه ما به قدر کافی مهیای پیروزی در این دیدار نبودیم اما با نگاهی انتقادی به خودمان، دوباره به زندگی بازمی گردیم. من به عنوان یک مربی از چنین روزهایی درس های بزرگی فرامی گیرم. این فوتبال است و شما باید نتایجی مثل این را پشت سربگذارید.

