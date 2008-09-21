ابعاد مختلف رشادتهای دفاع مقدس در جامعه بازگو نشده است

ه گزارش خبرنگار مهر در آمل، علی اکبریان ظهر یکشنبه در همایش زن و دفاع مقدس در سالن ارشاد آمل افزود: دفاع مقدس برای همه ما یادآور ایثار و از خودگذشتگی مردان و زنان ایران اسلامی است که برای حفظ میهن از جان و مال خود گذشتند.

وی تصریح کرد: بسیاری به گمان اینکه در هشت سال دفاع مقدس همه چیزمان را از دست دادیم اما در واقع ما در این مدت خیلی از اررش ها را کسب کردیم.

به گفته فرماندار آمل، هشت سال دفاع مقدس نگرش و تغییرات اساسی و مثبتی در زندگی آحاد ملت ایجاد کرده است.

اکبریان به نقش چشمگیر و تلاش بی وقفه زنان در پشتیبانی، امداد رسانی در طول جنگ تحمیلی اشاره و اظهار داشت: زنان جامعه ما همواره در عرصه های مختلف اجتماعی دوشادوش مردان حضور داشتند.

وی با بیان اینکه زنان ایران اسلامی بر خلاف زنان سایر جوامع در طول تاریخ دچار فراز و نشیبهای فراوانی شدند، خاطر نشان کرد: اوج حضور زنان جامعه ما در شکل گیری انقلاب اسلامی بوده که هیچ کس نمی تواند این حضور و نقش مهم را نادیده بگیرد.

در پایان این مراسم از زنان ایثارگر دفاع مقدس و همسران شهدا آملی با اهداء جوایزی قدردانی شد.