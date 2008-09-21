رها سازی مارال های احیای نسل شده در جنگلهای ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ظهر امروز در این مراسم گفت: مارال‌های رها شده 11 راس ماده و 15 راس نر بوده که با بررسی های ژنتیکی بهترین مارال های احیای نسل شده از نظر توان ادامه زندگی هستند .

بیوک رئیسی افزود: مطالعات احیای مارال به عنوان یکی از گونه های جانوری منقرض شده از سال 71 در آذربایجان شرقی شروع شد .

وی با بیان اینکه عملیات احیا در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اجرا شد افزود: پروسه کوتاه مدت این پروژه شامل قرنطیه پنج هکتاری با هفت راس مارال بود که در سال 76 محوطه قرنطیه شده به هفت هکتار رسید.

وی اظهار داشت: ‌در فرایند بلند مدت احیای مارال نیز که 25 سال به طول خواهد کشید محوطه قرنطیه به 553 هکتار افزایش می یابد .

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذرغبایجان شرقی اضافه کرد: هم اکنون به دلیل وجود معارضین فراوان در عرصه های جنگلی و نیز کمبود اعتبار،‌محوطه قرنطیه مارال ها به 180 هکتار کاهش یافته و فنس کشی شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی موفقیت های کسب شده در احیای مارال را یادآور شد و اظهار داشت: در سال های گذشته تحولات خوبی در استان و کشور ایجاد شده و حساسیت مردم و مسئولان به ضروت احیای این گونه جانوری افزایش یافته است.

به گفته رئیسی تا کنون برای پروژه احیای مارال یک هزار و 290 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و یک هزار و 50 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی با اشاره به نصب دوربین های حفاظتی در محوطه قرنطیه مارال های ارسباران گفت: تلاش می شود در آینده نزدیک مرکز تحقیقات مارال برای علمی کردن بررسی های این گونه جانوری احداث شود.

جنگل‌های ارسباران با 164هزار هکتار وسعت در محدوده کوه‌های قره‌داغ و رودخانه ارس قرار گرفته است .

جنگل‌های ارسباران یک منطقه حفاظتی است و به عنوان ذخبره گاه زیست کره در سال 1354 از سوی یونسکو به ثبت رسیده است .

کارشناسان زیست محیطی جهان جنگلهای ارسباران را به دلیل داشتن 785گونه گیاهی و 170گونه درختی، شامل 42تیپ مرتعی و 143واحد جنگلی، در زمره یکی از مناطق با ارزش ژنتیکی جهان شناخته اند.

منطقه ارسباران با طبیعت زیبا و چشم‌اندازهای دلنشین و وجود اماکن و ابنیه تاریخی مختلف، توان بالقوه بالایی برای جذب گردشگر نیز دارد .

یادآور می شود نسل گوزن مارال به عنوان یکی از زیباترین گونه های جانوری ایران از 60 سال پیش در جنگل های ارسباران منقرض شده بود .