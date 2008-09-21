رها سازی مارال های احیای نسل شده در جنگلهای ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ظهر امروز در این مراسم گفت: مارالهای رها شده 11 راس ماده و 15 راس نر بوده که با بررسی های ژنتیکی بهترین مارال های احیای نسل شده از نظر توان ادامه زندگی هستند .
بیوک رئیسی افزود: مطالعات احیای مارال به عنوان یکی از گونه های جانوری منقرض شده از سال 71 در آذربایجان شرقی شروع شد .
وی با بیان اینکه عملیات احیا در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اجرا شد افزود: پروسه کوتاه مدت این پروژه شامل قرنطیه پنج هکتاری با هفت راس مارال بود که در سال 76 محوطه قرنطیه شده به هفت هکتار رسید.
وی اظهار داشت: در فرایند بلند مدت احیای مارال نیز که 25 سال به طول خواهد کشید محوطه قرنطیه به 553 هکتار افزایش می یابد .
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذرغبایجان شرقی اضافه کرد: هم اکنون به دلیل وجود معارضین فراوان در عرصه های جنگلی و نیز کمبود اعتبار،محوطه قرنطیه مارال ها به 180 هکتار کاهش یافته و فنس کشی شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی موفقیت های کسب شده در احیای مارال را یادآور شد و اظهار داشت: در سال های گذشته تحولات خوبی در استان و کشور ایجاد شده و حساسیت مردم و مسئولان به ضروت احیای این گونه جانوری افزایش یافته است.
به گفته رئیسی تا کنون برای پروژه احیای مارال یک هزار و 290 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و یک هزار و 50 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.
وی با اشاره به نصب دوربین های حفاظتی در محوطه قرنطیه مارال های ارسباران گفت: تلاش می شود در آینده نزدیک مرکز تحقیقات مارال برای علمی کردن بررسی های این گونه جانوری احداث شود.
جنگلهای ارسباران با 164هزار هکتار وسعت در محدوده کوههای قرهداغ و رودخانه ارس قرار گرفته است.
جنگلهای ارسباران یک منطقه حفاظتی است و به عنوان ذخبره گاه زیست کره در سال 1354 از سوی یونسکو به ثبت رسیده است .
کارشناسان زیست محیطی جهان جنگلهای ارسباران را به دلیل داشتن 785گونه گیاهی و 170گونه درختی، شامل 42تیپ مرتعی و 143واحد جنگلی، در زمره یکی از مناطق با ارزش ژنتیکی جهان شناخته اند.
منطقه ارسباران با طبیعت زیبا و چشماندازهای دلنشین و وجود اماکن و ابنیه تاریخی مختلف، توان بالقوه بالایی برای جذب گردشگر نیز دارد.
یادآور می شود نسل گوزن مارال به عنوان یکی از زیباترین گونه های جانوری ایران از 60 سال پیش در جنگل های ارسباران منقرض شده بود .
