به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند به کارگردانی نادر طالب‌زاده در دفتر مشاور رئیس جمهوری در امور هنری تولید شده و حواشی مطرح نشده از این رویداد مهم را به مدت یکساعت به تصویر می‌کشد. این مستند ساعت 20:30 دوشنبه اول مهر پخش می‌شود.

سفر سال گذشته دکتر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حواشی متعدد از جمله ماجرای سخنرانی وی در دانشگاه کلمبیا و برنامه‌ریزی رئیس و مدیران این دانشگاه برای بهره‌برداری تبلیغاتی از این ماجرا همراه بود که "میهمان کلمبیا" بخشی از آنها را به تصویر می‌کشد.