ارامنه آذربایجان انزجار خود را از صهیونیسم اعلام می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، اسقف نشان توپوزیان در آستانه فرا رسیدن روز قدس با ارسال پیامی آورده است : ارامنه آذربایجان در روز جهانی قدس فریاد ضد صهیونیستی خود را به گوش جهانیان خواهند رساند .

در این پیام همچنین شورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان بر لزوم شرکت در راهپیمایی روز قدس تاکید کرده است .

در پیام اسقف نشان توپوزیان آمده است: هموطنان ارامنه و آشوری های آذربایجان به طور گسترده و باشکوه همپای هموطنان مسلمان روزه دار خود در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند .

وی با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت روز جهانی قدس شرکت در راهپیمایی این روز را وظیفه هر ایرانی دانسته است .

اسقف نشان توپوزیان تصریح کرده است: در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ارامنه و آشوری های آذربایجان نیز همگام با سایر همشهریان و هموطنان در راهپیمایی دشمن شکن روز قدس شرکت می کنند.