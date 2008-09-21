۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

خلیفه کل ارامنه آذربایجان:

ارامنه آذربایجان انزجار خود را از صهیونیسم اعلام می کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: خلیفه کل ارامنه آذربایجان اعلام کرد: ارامنه آذربایجان در روز جهانی قدس انزجار خود را از صهیونیسم اعلام می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، اسقف نشان توپوزیان در آستانه فرا رسیدن روز قدس با ارسال پیامی آورده است : ارامنه آذربایجان در روز جهانی قدس فریاد ضد صهیونیستی خود را به گوش جهانیان خواهند رساند .

در این پیام همچنین شورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان بر لزوم شرکت در راهپیمایی روز قدس تاکید کرده است .

در پیام اسقف نشان توپوزیان آمده است: هموطنان ارامنه و آشوری های آذربایجان به طور گسترده و باشکوه همپای هموطنان مسلمان روزه دار خود در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند .

وی با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت روز جهانی قدس شرکت در راهپیمایی این روز را وظیفه هر ایرانی دانسته است .

اسقف نشان توپوزیان تصریح کرده است: در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ارامنه و آشوری های آذربایجان نیز همگام با سایر همشهریان و هموطنان در راهپیمایی دشمن شکن روز قدس شرکت می کنند.

