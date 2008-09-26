تضاد فرد با موقعیت در "شب بخیر فرمانده"

به گزارش خبرنگار مهر، شاهحسینی که سابقه فیلمنامهنویسی برای فیلمهای کوتاه و نگارش فیلمنامههای بلند چون "دلنمک"، "آب را گل نکنید"، "اوینار" و "مجروح جنگی" را برای دیگر فیلمسازان دارد، در اولین ساخته خود "غروب شد بیا" بنا به دغدغه شخصی خود یک سنت قومی را محور کار قرار داد.
هر چند نفس پرداختن به این مضامین در سینمای ایران که از نبود تنوع در مضامین رنج میبرد میتواند راهگشا باشد، ولی به هر حال در نظر داشتن اصول و قواعد درام است که حتی موضوعی مستند را واجد قابلیتهای یک اثر بلند داستانی میکند تا مخاطب هم از آن فاصله نگیرد.
نشست نقد و بررسی "شب بخیر فرمانده" در بیست و چهارمین جشنواره فجر
در "غروب شد بیا" پرداختن به آسیبشناسی این سنت قومی (زنی که شوهرش به دریا رفته و بازنگشته، حق زندگی جدید ندارد) به قدری اهمیت پیدا کرده که در بسیاری مواقع قصه و درام زیر سایه این وجه باقیمانده و طراحی خطوط قصه ناکارآمد به جای تمرکز، نوعی ابهام را بر روابط و مسائل آدمها حاکم میکند.
شاهحسینی در دومین تجربه خود به این توصیه معروف توجه کرده که یک قصه تجربه شده میتواند اثری صمیمی و ملموس باشد. او این بار هم به تجربههای واقعی روی آورده، ولی تجربه شخصی خود به عنوان خبرنگار که ناخواسته در هسته بحرانی جنگ قرار میگیرد. زنی که میکوشد با پنهان کردن جنسیت خود با فضا و روابط مردانه تطبیق پیدا کند.
فیلم با مقدمهای کوتاه که منجر به جا ماندن زن خبرنگار از گروه میشود، او را در شرایط ناشناخته بحران قرار میدهد و کلیت فیلم به تضاد و تقابل او با موقعیت و آدمها اختصاص مییابد. تقابل فرد با موقعیت گرفتار شده از وضعیتهای آشنای نمایشی است که بنا به طراحی موقعیت میتواند این تقابل را به لایههای درونیتر انتقال داده و حتی موجب تغییر سطح روایت شود.
در "شب بخیر فرمانده" گم شدن زن و قرار گرفتن او در فضای مردانه و خشن جبهه زمینه قرار گرفتن او در قالبی مردانه را فراهم میکند. موقعیتی که موجب خلق تعلیق و تغییر سطح روایت میشود. به این مفهوم که قهرمان قصه فقط دچار تضاد با محیط اطراف نیست، بلکه هویت پنهان او موقعیت طراحی شده را ارتقا میدهد.
حالا با فردی سر و کار داریم که از چند جهت در فشار و بحران است. او باید زنده بماند و برای زنده ماندن هم باید هویتش را پنهان کند و هم مقاومتش را بالا ببرد. در چنین موقعیتی ویژگیهای او به عنوان یک زن است که مورد تهدید و هجوم قرار گرفته و بحران فراگیر میشود.
فیلم سعی میکند چندان با موقعیت به لباس مردانه درآمدن زن بازی نکند و با طراحی چند موقعیت و تهدید لو رفتن هویتش، این راز توسط فرمانده کشف میشود و زن را در موقعیتی متعادلتر قرار می دهد. به این ترتیب او با کمک فرمانده شرایطی امنتر پیدا میکند و جرقه ارتباط عاطفی میان آنها در شرایطی غیرمتعارف روشن میشود.
فیلمساز در مقطع میانی به فراخور قصه باز هم رجعتی دارد به سنتهای قومی و قهرمان قصه را با موقعیتی خاصش درگیر این سنتها میکند. با در نظر گرفتن منطق داستانی طراحی این موقعیت با در نظر گرفتن وجه ایجاز، میتوانست نقبی ظریف به این مسائل بزند.
اما به نظر میآید با توجه به کم بودن بار دراماتیک قصه در بخش میانی و مسیری تخت که زن در پیش دارد، بخشی عمده از پتانسیل قصه وامدار این موقعیت شده و زمان اختصاص یافته به ماجرای یک عروسی که در آستانه برگزاری به دلیل حضور نداشتن داماد بلاتکلیف میماند یادآور این نکته است.
هر چند همراه شدن اجباری زن خبرنگار با افراد محلی درگیر در ماجرا تمهیدی برای پراکنده نشدن داستان و پیوستگی خطوط است، ولی گسترده شدن این خط از حد یک خط فرعی به ماجرای شکلدهنده بخش عمده میانی همچنان مطرح است. فیلمساز با تمهید آگاهی داشتن زن خبرنگار از سرنوشت نهایی داماد و خانوادهاش تلاش کرده این ضعف را با مولفههای روایی پوشش دهد.
نکته دیگر درباره "شب بخیر فرمانده" این است که فیلم پتانسیل اصلی خود را از قرار گرفتن قهرمان قصه در موقعیت نامتعارف میگیرد، ولی در این میان نمیتواند به دفاع مقدس منحصر بفرد کشورمان از زاویه دید یک زن، نگاهی متفاوت داشته باشد؛ زنی که خود به نوعی گرفتار شرایط میشود و اجازه انتخاب ندارد.
طبعاً موقعیت خاص او این قابلیت را داشت که با نگاه جزئینگر زن زوایای خاص دفاع مقدس و مردانش به معرض دید مخاطب قرار بگیرد، ولی تعبیر ما از این افراد و جنگ در پایان فیلم تفاوت نکرده است. باز هم با مردانی دور از احساس مواجهیم که همه چیز را بر بروز عاطفه مقدم میدانند و باید از نگاه گریخته و حرفهای نیمهتمام آنها تعبیری انسانی از یک رزمنده پیدا کنیم.
فیلم سینمایی "شب بخیر فرمانده" پنجشنبه چهارم مهرماه ساعت 21:30 از شبکه چهار روی آنتن رفت. این فیلم را شاهحسینی سال 1384 بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد. "شب بخیر فرمانده" روایتگر یک خبرنگار جنگی است که در هنگام عملیات از بقیه جدا افتاده و راه را گم کرده و...
در این فیلم 90 دقیقهای لادن مستوفی، محمد مختاری، عصمت رضاپور و محمود قادسی بازی کردهاند و عوامل آن عبارتند از سیدسعید سیدزاده تهیهکننده، محمدرضا نجفی مدیر تولید، نادر معصومی و علی الهیاری مدیران فیلمبرداری، کاوه ایمانی تدوینگر، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید انصاری آهنگساز و محسن روزبهانی مسئول جلوههای ویژه.
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