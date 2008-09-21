  1. استانها
  2. زنجان
۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۹

آبرسانی سیار به 25 روستای شهرستان خدابنده صورت گرفت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبفار شهرستان خدابنده گفت: در سال جاری آبرسانی سیار به 25 روستای شهرستان خدابنده انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دانشمند خسروی بعد از ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: با درخواستهایی که روستاییان شهرستان خدابنده از امور آبفار شهرستان جهت آبرسانی سیار داشتند این واحد اقدام آبرسانی سیار به این روستاها کرده است .

وی با شاره به اینکه 128 روستا تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی شهرستان خدابنده قرار دارند، افزود : تاکنون 25 روستا با هفت  دستگاه تانکر آبرسانی تحت پوشش آبرسانی سیار امور آبفار شهرستان خدابنده قرار گرفته است .

خسروی خاطر نشان کرد: نزدیک به 1800 خانوار در قالب این 25 روستا از طریق آبرسانی سیار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره می گردند .

مدیر امور آبفار شهرستان خدابنده یاد آور شد: از این 25 روستا تنها یک روستای آق بلاق تحت پوشش امور آبفار شهرستان خدابنده قرار دارد و 24 روستای دیگر به صورت خود گردان اداره می شدند که با بروز خشکسالی تحت پوشش آبرسانی سیار قرار گرفته اند .

خسروی اظهار داشت : اعتبار مورد نیاز برای آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان خدابنده برای مدت زمان یکسال رقمی بالغ بر 120 میلییون تومان است که تاکنون تامین نشده است.

وی تاکید کرد : در صورت عدم تامین اعتبار مورد نیاز آبرسانی به روستاها تا پایان شهریور ماه خواهد بود و بعد از آن آبرسانی به صورت سیار در روستاها دچار مشکل خواهد شد.

کد مطلب 753367

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها