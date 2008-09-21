داشته های ناب دفاع مقدس با ابزار فرهنگ و هنر انتقال داده شود

محمد اسماعیل امامزاده به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در این میان انتقال داشته ها و ارزشهای ناب دفاع مقدس با ابزار فرهنگ و هنر تاثیرگذارترین و فراگیرترین شیوه محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: هشت سال دفاع مقدس انقلاب اسلامی را بیمه کرد و درس فراموش نشدنی به نظام سلطه جهانی داد تا هیچگاه دیگر فکر تعدی و تجاوز به سرزمین تحت حاکمیت اسلام عزیز را به ذهن علیل خود راه ندهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه شهدا تربیت شدگان دامن پاک و الهی ملت آسمانی ایران عزیز بودند، تصریح کرد: آنان با اقتدا به سید و سالار خود درس جان نثاری را در آستانه قرن یکم برای جهانیان بازخوانی کردند و راه خروج از نتوانستنها را در دنیای کنونی به آزادگان جهان آموختند.

امامزاده با بیان اینکه در ورای غوغای ظواهر، ایثار و شهادت در عمق جان جوانان کشور ما برای دفاع از تمامیت اعتقادی و ارزشهای اسلامی موج می زند، یادآور شد: مسئولان برای صیانت از این امتیاز اقتدار آفرین باید سرمایه گذاری کنند.

وی با اعلام این مهم که مشغول شدن در روزمرگیها، غفلت از توانمندی منحصر به فرد فرهنگی انقلاب اسلامی زمینه های غربت فرهنگ ایثار و شهادت و مهجوریت شهید را در جامعه فراهم آورده است گفت: شهید مظهر زیبایی و تندیس ارزشهای همیشه زنده فطرت های پاک انسانی است که باید به آن ارج گذاشت.

امامزاده معتقد است: بدون کوچکترین تردید و با عمق ایمان باید گفت که تنها راه حفظ و تداوم عزت و شرف ملی و هویت تاریخی ملت ایران ادامه راه شهداء از طریق ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و تنها برای انقلاب اسلامی نسبت به دشمنان در همین فرهنگ متبلور است.

وی در پایان با اشاره به اینکه آرمانگرایی، مقاومت در حق گرایی، تاسی از ولایت فقیه و از خودگذشتگی در راه مصالح انقلاب و کشور از شاخصهای شهدا بوده، خاطر نشان کرد: با پیروزی از شاخص های فوق می توان مطالبات کنونی انقلاب را در قدرت برتر شدن ایران اسلامی محقق ساخت.