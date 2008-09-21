نیروهای مسلح در سراسر کشور رژه رفتند

به گزارش خبرنگاران مهر در سراسر کشور، در نمایش عظیم اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر رژه یگانهای پیاده، سواره و تکاور، تجهیزات و سلاحهای پدافند هوایی، خودروهای زرهی، سلاحهای مدرن انفرادی و سنگین و انواع تجهیزات زمینی، موشکهای زمین به زمین، بمبهای هدایت شونده، تجهیزات الکترونیکی و سلاحهای جدید ساخت داخل به نمایش درآمد.

این رژه در استانهای مرزی به ویژه هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و خراسان رضوی بسیار باشکوه برگزار شد و هوایپماهای شکاری به اجرای عملیات هوایی پرداختند.

در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم ، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد و نیز کلانشهر کرج، رباط کریم، شهریار و ساوجبلاغ نیز نیروهای مسلح اقتدار و توانمندیهای این نیرو را به نمایش گذاشتند.

اجرای حرکات رزمی توسط تکاوران، فرود چتربازان، اجرای سرودهای رزمی توسط بسیجیان و نواختن مارش نظامی از دیگر برنامه های اولین روز هفته دفاع مقدس در سراسر کشور بود.

سخنرانان این مراسم باشکوه همگی بر حفظ ارزشهای دفاع مقدس، افزایش بیش از پیش توانمندیهای نیروهای مسلح، انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل سوم انقلاب و حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب تاکید کردند.

استقبال مردم از این رژه ها در سراسر کشور بی نظیر گزارش شده است.