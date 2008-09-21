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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

شبکه سوم سیما طی هفته جاری اقدام به پخش زنده مسابقات فوتبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه - 31/6/87
* چلسی - منچستریونایتد، ساعت 16:30 (مسابقات لیگ برتر انگلستان)

چهارشنبه - 1/7/87
* کوروچی ازبکستان - سایپا ایران، 14:30 (مسابقات لیگ قهرمانان آسیا)

کد مطلب 753377

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