برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است:

یکشنبه - 31/6/87

* چلسی - منچستریونایتد، ساعت 16:30 (مسابقات لیگ برتر انگلستان)

چهارشنبه - 1/7/87

* کوروچی ازبکستان - سایپا ایران، 14:30 (مسابقات لیگ قهرمانان آسیا)