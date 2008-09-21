برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است:
یکشنبه - 31/6/87
* چلسی - منچستریونایتد، ساعت 16:30 (مسابقات لیگ برتر انگلستان)
چهارشنبه - 1/7/87
* کوروچی ازبکستان - سایپا ایران، 14:30 (مسابقات لیگ قهرمانان آسیا)
شبکه سوم سیما طی هفته جاری اقدام به پخش زنده مسابقات فوتبال خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است:
یکشنبه - 31/6/87
* چلسی - منچستریونایتد، ساعت 16:30 (مسابقات لیگ برتر انگلستان)
چهارشنبه - 1/7/87
* کوروچی ازبکستان - سایپا ایران، 14:30 (مسابقات لیگ قهرمانان آسیا)
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