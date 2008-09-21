۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

مسئولان توجه بیشتری به ترویج قرآن بکنند

زنجان - خبرگزاری مهر: جوان30 ‬ساله ایرانی که با هدف ترویج و تبلیغ فرهنگ قرآن و نماز، سفر با دوچرخه به دور ایران را آغاز کرده است، خواستار تعامل و همکاری بیشتر مسئولان در زمینه ترویج و تبلیغ فرهنگ قرآن و نماز شد.

امیر خدافرد که سفر خودرا از14 ‬تیرماه 87 ‬آغاز کرده و با زبان روزه آن را ادامه می‌دهد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در طول این سفر که حدود دو ساله خواهد بود به 30 ‬استان سفر و 124 ‬هزار برگ مزین به آیات قرآنی و احادیث را بین مردم توزیع خواهد کرد.

وی، یادآورشد: این برگه‌ها با هماهنگی شرکت پست جمهوری اسلامی به ‌استانهای هدف سفر ارسال می‌شود و من نسبت به‌ تحویل گرفتن و توزیع آنها بین مردم اقدام می‌کنم.

خدافرد گفت: در هریک از استان‌ها به طور تقریبی چهار هزار برگ مزین به ‌آیات و احادیث قرآنی را بین مردم توزیع می‌کند.

این جوان دوچرخه سوار افزود: مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور طی نامه‌ای از مدیران کل روابط عمومی استانداریهای سراسر کشور خواسته است در خصوص اسکان و تامین هزینه‌ سفر مرا را یاری کنند.

خدا فرد تعامل و همکاری مسئولان را در زمینه اهداف برنامه قرآنی خود خواستار شد و با عنوان اینکه در استان زنجان مسئولان شهرهای کوچک تعامل خوبی با وی داشتند، یادآورشد: در شهر زنجان متاسفانه آن گونه که انتظار می رفت با من همکاری نشد و حتی پول هتل را نیز خودم پرداخت کردم.

وی همچنین از تعامل مطلوب شهرداری زنجان در زمینه  کمک به حرکت قرآنی خود تقدیر کرد.

کد مطلب 753394

