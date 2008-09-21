مسئولان توجه بیشتری به ترویج قرآن بکنند

امیر خدافرد که سفر خودرا از14 تیرماه 87 آغاز کرده و با زبان روزه آن را ادامه میدهد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در طول این سفر که حدود دو ساله خواهد بود به 30 استان سفر و 124 هزار برگ مزین به آیات قرآنی و احادیث را بین مردم توزیع خواهد کرد.
وی، یادآورشد: این برگهها با هماهنگی شرکت پست جمهوری اسلامی به استانهای هدف سفر ارسال میشود و من نسبت به تحویل گرفتن و توزیع آنها بین مردم اقدام میکنم.
خدافرد گفت: در هریک از استانها به طور تقریبی چهار هزار برگ مزین به آیات و احادیث قرآنی را بین مردم توزیع میکند.
این جوان دوچرخه سوار افزود: مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور طی نامهای از مدیران کل روابط عمومی استانداریهای سراسر کشور خواسته است در خصوص اسکان و تامین هزینه سفر مرا را یاری کنند.
خدا فرد تعامل و همکاری مسئولان را در زمینه اهداف برنامه قرآنی خود خواستار شد و با عنوان اینکه در استان زنجان مسئولان شهرهای کوچک تعامل خوبی با وی داشتند، یادآورشد: در شهر زنجان متاسفانه آن گونه که انتظار می رفت با من همکاری نشد و حتی پول هتل را نیز خودم پرداخت کردم.
وی همچنین از تعامل مطلوب شهرداری زنجان در زمینه کمک به حرکت قرآنی خود تقدیر کرد.
