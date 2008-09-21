مصالح ساختمانی مورد نیاز مردم در داخل استان تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه برداشت غیر مجاز شن و ماسه موجب تخریب رودخانه ها و به طبع آن موجب تخریب شهرها و روستاها می شود. گفت: رودخانه های استان نباید تخریب شود.

وی در این خصوص افزود: مصالح ساختمانی و جاده ای مورد نیاز مردم استان باید از داخل استان و از نزدیک ترین مکان تامین گردد تا از بالارفتن کاذب قیمت تمام شده مسکن جلوگیری گردد.

کریمی در خصوص معادن استان بیان کرد: مازندران با وجود مواد معدنی فراوان و با فعال نمودن بخش خصوصی، مستعد ایجاد معادن فراوان می باشد.

وی خطاب به رئیس سازمان صنایع و معادن استان گفت: کار اصلی شما شناسایی معادن و مطالعه دقیق روی آن برای ایجاد و استخراج معادن جدید در استان است.



کریمی با تاکید بر وجود صنایع تبدیلی معدنی در استان گفت: با همکاری دستگاه های اجرایی و بانکها در کنار ایجاد معادن، صنایع تبدیلی معدنی در استان احداث شده تا علاوه بر بحث اشتغالزایی، استان از نظر اقتصادی نیز متحول گردد.

وی با تاکید بر جلوگیری از بحث تبدیل اراضی کشاورزی گفت: با حفظ زمینهای کشاورزی،‌ ساخت و ساز در استان باید به سمت ارتفاع و بلند مرتبه سازی هدایت شده و از ویلاسازی جلوگیری شود.

استاندار از تولید انبوه مرکبات در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به نیاز سایر استانها به محصول مرکبات، با تعاونیها، پایانه ها و سازمان بازرگانی سایر استانها هماهنگی شود تا هر چه سریعتر این محصولات با بسته بندی و سورتینگ مناسب صادر شود.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: از طریق صدا و سیما و جراید به کشاورزان اطلاع رسانی و توصیه شود تا میوه ها را سریعتر برداشت و در انبارها ذخیره کنند، زیرا ممکن است سرمای سال گذشته تکرار شود.