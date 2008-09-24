مخزن یافته های باستانی پایگاه زیویه ساماندهی می شود

حمید امان الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مخزن پایگاه زیویه حاوی یافته های باستانی به دست آمده از 11 فصل کاوش در این محوطه ساماندهی می شود.

وی ادامه داد: طی این برنامه یافته های باستانی حاصل از کاوشهای سال های 1355 تا 1381 که در مخزن این پایگاه و در حالت نامطلوبی نگهداری می شدند، ساماندهی خواهند شد.

مدیر پایگاه زیویه عنوان کرد: اطلاعات و یافته های موجود در قالب یک نرم افزار جمع آوری شده تا در مرحله بعد جهت مطالعات بیشتر در اختیار متخصصان و علاقمندان به مباحث باستان شناسی قرار گیرد.

امان الهی گفت: کاوشهای زیویه در سالهای گذشته یافته های مهم و قابل توجهی را به ارمغان آورده است که تا کنون منتشر نشده اند که ما قصد داریم این یافته ها و اطلاعات موجود را در قالب یک نرم افزار جمع آوری و منتشر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در مخزن پایگاه زیویه اشیای متعددی شامل قطعات مختلف سفالی، مجسمه، آجرهای لعابدار و ساده، ابزارهای سنگی، سنگ وزنه ها، ظروف سنگی، استخوان، اشیا فلزی و غیره در حالت نابسامانی نگهداری می شد که در راستای اجرایی کردن این برنامه سعی شده تا بر اساس جنس و بافت باستان شناختی آنها را ساماندهی و ثبت و ضبط کنیم.

مدیر پایگاه باستان شناسی تپه زیویه افزود: در این برنامه اشیاء از بسته بندیهای کهنه و نامطلوب قبلی خارج می شوند تا ضمن بررسی وضعیت در صورت نیاز مرمت و بازسازی و بسته بندی مجدد شوند.

عملیات باستان شناسی روی تپه باستانی زیویه که سابقه تاریخی آن به بیش از سه هزار سال قبل بازمی گردد از مرداد ماه سال جاری از سر گرفته شده است.