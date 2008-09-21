هند در اندیشه خرید جنگنده های میگ از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، در صورت نهایی شدن این قرار داد ارزش آن بالغ بر دو میلیارد دلار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، مذاکرات رسمی دهلی نو و مسکو در این باره هنوز آغاز نشده اما هند درصدد است تا در اولین فرصت سفارش ساخت این جنگنده ها را به روسیه بدهد.

بر اساس این گزارش، هند در سال 2004 نیز سفارش ساخت 12 فروند میگ تک سرنشین مدل 29Ks و چهار فروند جنگنده دو سرنشینه از همین مدل را به روسیه داده بود. در آن زمان هزینه ساخت این 16 فروند میگ یک میلیارد و 600 میلیون دلار شد . هند در آن تاریخ این جنگنده ها را برای تجهیز ناوگان دریایی خود سفارش داده بود.

جنگنده های میگ 29 جنگنده هایی چند منظوره هستند که قابلیت حفاظت از تجهیزات روی زمین، پیروزی در نبردهای هوایی و هدف قرار دادن اهداف زمینی و هوایی را با استفاده از موشکهای هدایت شونده دارند.