دانشگاه بیرجند به 65 درصد دانشجویان خوابگاه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌رضا میری ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به پذیرش دو هزار و 150 دانشجو ورودی جدید در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در سال جدید اشاره کرد و افزود: با اضافه شدن 17 رشته جدید تعدا رشته تحصیلی این دانشگاه به 132 رشته افزایش یافت .

وی تصریح کرد: 420 دانشجو نیز در رشته دکترا و کارشناسی ارشد سال تحصیلی جدید را در این دانشگاه آغاز می کنند .

میری تعداد کل دانشجویان دانشگاه بیرجند را هفت هزار و 200 نفر برشمرد و اظهار داشت: از این تعداد 57 درصد دختر و 43 درصد ظرفیت را پسران به خود اختصاص داده اند .

به گفته وی در حال حاضر 65 درصد از دانشجویان دانشگاه بیرجند در بخش روزانه بومی استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی بوده و 85 درصد در بخش شبانه بومی و از مناطق نزدیک این استان هستند .

رئیس دانشگاه بیرجند تعداد هیئت علمی این دانشگاه را 230 نفر برشمرد و افزود: در حال حاضر نسبت دانشجو به استاد در این دانشگاه یک به 18 است .

میری به 30 پروژه عمرانی در دست اجرا دانشگاه بیرجند اشاره و تصریح کرد: با اجرای کامل این پروژه ها این دانشگاه به یک کارگاه عمرانی تبدیل می شود .