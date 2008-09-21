دانشگاه بیرجند به 65 درصد دانشجویان خوابگاه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به پذیرش دو هزار و 150 دانشجو ورودی جدید در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در سال جدید اشاره کرد و افزود: با اضافه شدن 17 رشته جدید تعدا رشته تحصیلی این دانشگاه به 132 رشته افزایش یافت.
وی تصریح کرد: 420 دانشجو نیز در رشته دکترا و کارشناسی ارشد سال تحصیلی جدید را در این دانشگاه آغاز می کنند.
میری تعداد کل دانشجویان دانشگاه بیرجند را هفت هزار و 200 نفر برشمرد و اظهار داشت: از این تعداد 57 درصد دختر و 43 درصد ظرفیت را پسران به خود اختصاص داده اند.
به گفته وی در حال حاضر 65 درصد از دانشجویان دانشگاه بیرجند در بخش روزانه بومی استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی بوده و 85 درصد در بخش شبانه بومی و از مناطق نزدیک این استان هستند.
رئیس دانشگاه بیرجند تعداد هیئت علمی این دانشگاه را 230 نفر برشمرد و افزود: در حال حاضر نسبت دانشجو به استاد در این دانشگاه یک به 18 است.
میری به 30 پروژه عمرانی در دست اجرا دانشگاه بیرجند اشاره و تصریح کرد: با اجرای کامل این پروژه ها این دانشگاه به یک کارگاه عمرانی تبدیل می شود.
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه در سال جدید دانشگاه بیرجند به چهار هزار دانشجو اسکان داده است، تصریح کرد: در حال حاضر خوابگاه های خود گردان در سطح شهر ظرفیت پذیرش دانشجوی دختر و پسر را دارد.
نظر شما