هدف سلاح حزب الله حمایت از خاک لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، " نجیب میقاتی " در گفتگو با رادیو " صدای لبنان " اظهار داشت : کشمکش های بین المللی و امنیتی بر لبنان تاثیر گذار خواهد بود و در نتیجه اگر بحرانی در منطقه به وجود آید ، لبنان به گذرگاه هوایی تبدیل می شود که این بحران و طوفان از آن خواهد گذشت. بنابراین باید خودمان را در برابر این طوفان مستحکم کنیم.

وی درباره استراتژی دفاعی لبنان گفت : سلاح حزب الله وجود دارد و این سلاح وجود خود را با قوت خود به اثبات رسانده بنابراین ما باید از آن مانند برگه ای در دست خود استفاده کنیم. ما از این سلاح بی نیاز نخواهیم شد مگر با ضمامت های بین المللی و مورد حمله واقع نشدن لبنان.

نجیب میقاتی تصریح کرد : هدف سلاح حمایت از کشور و خاکمان است بنابراین ما به این سلاح نیاز داریم چراکه تجربه های سابق نشان داد ما از حمایت کافی برخوردار نیستیم.

وی درپایان گفت : اگر ما امروز با این سناریو موافقت کردیم، ضوابطی برای این سلاح وجود خواهد داشت که باید وضع شود، اول این که کجا استفاده شود، و بعد اینکه آیا این سلاح منحصرا به هنگام حمله اسرائیل به لبنان استفاده شود یا اینکه به هنگام حمله اسرائیل به هر کشور دیگر همپیمان با حزب الله ، می توان از این سلاح استفاده کرد.