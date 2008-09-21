کشته شدن سفیر جمهوری چک در انفجار ماریوت تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه جمهوری چک در بیانیه ای اعلام کرد: ایو زدارک 47 ساله در انفجار تروریستی در پاکستان کشته شد.
همچنین شبکه تلویزیونی "سی.تی-24" چک خبر داد که پلیس اسلام آباد جسد این دیپلمات را در زیر آوار یافته است.
انفجار هتل ماریوت بیش از 60 کشته و 200 زخمی برجا گذاشت.
وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز ضمن تسلیت به خانواده سفیر خود و دیگر قربانیان این انفجار، آن را یک اقدام تروریستی خواند.
برپایه این گزارش، دیپلمات دیگری از جمهوری چک در این انفجار کشته نشده است.
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