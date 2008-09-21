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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۴۳

آخرین اخبار از پاکستان/

کشته شدن سفیر جمهوری چک در انفجار ماریوت تائید شد

کشته شدن سفیر جمهوری چک در انفجار ماریوت تائید شد

وزارت امور خارجه جمهوری چک بعدازظهر امروز خبر داد که سفیر این کشور در پاکستان در انفجار هتل ماریوت در اسلام آباد جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه جمهوری چک در بیانیه ای اعلام کرد: ایو زدارک 47 ساله در انفجار تروریستی در پاکستان کشته شد.

همچنین شبکه تلویزیونی "سی.تی-24" چک خبر داد که پلیس اسلام آباد جسد این دیپلمات را در زیر آوار یافته است.

انفجار هتل ماریوت بیش از 60 کشته و 200 زخمی برجا گذاشت.

 وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز ضمن تسلیت به خانواده سفیر خود و دیگر قربانیان این انفجار، آن را یک اقدام تروریستی خواند.

برپایه این گزارش، دیپلمات دیگری از جمهوری چک در این انفجار کشته نشده است.

کد مطلب 753431

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