کشته شدن سفیر جمهوری چک در انفجار ماریوت تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه جمهوری چک در بیانیه ای اعلام کرد: ایو زدارک 47 ساله در انفجار تروریستی در پاکستان کشته شد.

همچنین شبکه تلویزیونی "سی.تی-24" چک خبر داد که پلیس اسلام آباد جسد این دیپلمات را در زیر آوار یافته است.

انفجار هتل ماریوت بیش از 60 کشته و 200 زخمی برجا گذاشت.

وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز ضمن تسلیت به خانواده سفیر خود و دیگر قربانیان این انفجار، آن را یک اقدام تروریستی خواند.

برپایه این گزارش، دیپلمات دیگری از جمهوری چک در این انفجار کشته نشده است.