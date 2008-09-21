توجه به دستورات قرآن مشکلات را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ظهر امروز در ادامه تفسیر سوره حضرت ابراهیم (ع) در حرم مطهر با اشاره به درس هایی که قرآن به ما آموخته است گفت: باید از این درس ها استفاده کنیم و آن را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.



وی تصریح کرد: اگر به درس هایی که قرآن به ما می دهند توجه داشته باشیم بسیاری از مشکلات ما رفع خواهد شد.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به موضوع ثروت اشاره کرد و گفت: در موضوع ثروت در جامعه ما افراط و تفریط وجود دارد و برخی ثروت را ارزش و برخی دیگر ضد ارزش می دانند.



وی گفت: اگر ثروت از راه مشروع به دست آید و حقوق الهی و مالیات شرعی و قانونی پرداخت شود و بوسیله آن اشتغالزایی شده و از ایجاد زندگی تجملاتی پر تشریفات خودداری شود در نتیجه ثروتی است که ارزش دارد و داشتن چنین ثروتی هیچ مشکلی نخواهد داشت.



این مرجع تقلید در ادامه به دستورات اسلام مبنی بر توجه به صله رحم اشاره کرد و گفت: دین اسلام بر این مسئله توجه بسیاری دارد و صله رحم موجب آمرزش گناهان خواهد شد.



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اخلاق حضرت علی(ع) در خصوص اجرای صله رحم و همچنین دستگیری از مستمندان گفت: مسلمانان باید از این اخلاق حضرت علی(ع) درس بگیرند.