ایجاد فرهنگ مصرف کالاهای استاندارد در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر امروز در سومین جلسه شورای استاندارد استان اظهار داشت: مردم سرمایه های این نظام هستند و باید با ارائه کالاها و خدمات با کیفیت و توجه به انتظارات آنان، اعتماد و اطمینان آنها را نسبت به نظام و حکومت افزایش داد.

وی اولین و مهمترین نتیجه رعایت استاندارد را ایجاد اطمینان و اعتماد در بین مصرف کنندگان دانست و افزود: توجه به این امر از جمله وظایف ذاتی حکومت و دولت است که منجر به تضمین سلامت و کاهش حوادث و آسیبهای احتمالی در جامعه می شود.

قهرمانی همچنین اظهار داشت: استان گیلان از توانمندی و پتانسیل بالایی در جهت مشارکت و سهیم شدن در اداره کشور برخوردار است که با ارائه پیشنهادات و دیدگاه های کارآمد در عرصه استاندارد می تواند توجه دولت را بیش از گذشته به استان جلب کرد.

استاندار گیلان درادامه این جلسه بر ضرورت و اهمیت کار فرهنگی و فرهنگسازی، بسته بندی کالاها و محصولات همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند تولید محصولات غذایی، ساختمانی و غیره تاکید کرد.

مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان نیز دراین نشست اظهارداشت: برای تامین سلامت و آرامش جامعه رعایت استاندارد اجتناب ناپذیراست.

محمدعلی یوسفی گفت: کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی بر اساس قانون ملزم به دریافت پروانه استاندارد محصولات و کالاهای خود هستند در غیر اینصورت پروانه بهره برداری آنها باطل می شود.

وی افزود: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور متعهد هستیم نوع کالا و امکاناتی که بعد از چشم انداز ارائه می شود همه ممهور به مهر استاندارد باشد.

وی ادامه داد: کشوری که بخواهد پیشرفت کند یا به بازار جهانی بپیوندد حداقل باید 15 هزار استاندار تعریف شده برای کالا و خدمات خود داشته باشد و ایران در حال حاضر دارای 12هزار و 200 استاندار است که باید با تعامل و همکاری نخبگان، فرهیختگان و دانشگاهیان این رقم افزایش یابد.

