تسهیلات ویژه برای تاسیس شعب بانکهای خارجی در مناطق آزاد

حسین سلطانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ساماندهی امور بانکی مناطق آزاد کشور گفت: بانک مرکزی جهت تسریع و تسهیل فرآیند تاسیس و ایجاد شعب بانکهای خارجی در مناطق آزاد اعلام آمادگی کرده و بر این اساس، مقررات مربوط به حداقل سرمایه بانکهای ایرانی و خارجی در مناطق آزاد اصلاح شده است.

نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد افزود: کمیته امور بانکی طرح ملی ساماندهی روابط تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس با مساعدت بانک مرکزی اقدامات مهمی را در راستای ساماندهی و ارائه خدمات بانکی در حد استانداردهای بین المللی در مناطق آزاد ایران انجام داده است.

به گفته سلطانی نیا، آئین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد بازنگری و اصلاح شده، به نحوی که با انتظارات و نیازهای امروز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد هماهنگ شده است که البته باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر 14 مورد تسهیلات و مشوقهای ویژه جهت تاسیس و یا ایجاد شعب بانکهای خارجی در منطقه آزاد قشم تصویب و اعلام شده است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی گفت: سطح خدمات شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد در حد شعب مستقل و ممتاز ارتقاء می یابد و بر این اساس، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اجرای این طرح در پایلوت طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی ج.ا.ا با خلیج فارس اخذ شده است.

سلطانی نیا گفت: این درحالی است که طرح ارتقاء شعب بانکها در مناطق آزاد در حد شعبه مستقل و ممتاز در جلسه 16 شهریورماه سال جاری در کمیته اور بانکی به ریاست معاونت ارزی بانک مرکزی به تصویب رسیده و پس از تصویب مجمع عمومی بانکها قابل اجرا خواهد بود.

وی اظهار داشت: هماهنگی های لازم به منظور اجرای پایلوت این طرح توسط بانک رفاه در جزیره قشم انجام شده که در این خصوص از کلیه سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت مشارکت در خرید سهام بانک جدیدالتاسیس دعوت می شود جهت اطلاع از نحوه مشارکت به اداره امور شعب مناطق آزاد بانک رفاه واقع در تهران، خیابان شیراز شمالی، پردیس بانک رفاه کارگران مراجعه کنند.