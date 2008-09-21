مجموعه سخنرانی های دو اجلاس مسئولان قضایی کشورهای اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابی که تحت عنوان مجموعه سخنرانی های اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی منتشر شده است، دارای 219 صفحه است که مجموعه سخنرانی های مسئولان قضایی 30 کشور جهان را علاوه بر سخنرانی های مقامات عالی و قضایی کشورمان در خود جای داده است.

دراین کتاب همچنین قسمتی به آشنایی با حکومت و ساختار اداری و سیاسی کشورهای اسلامی اختصاص یافته است که با مطالعه آن خوانندگان با ساختار قضایی 57 کشور مسلمان جهان مندرج در سایت oic آشنا می شوند.

گفتنی است که اولین کنفرانس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی، از 13 تا 15 آذرماه سال گذشته در تهران برگزار شد که بر این اساس مجموعه سخنرانی های این اجلاس در سال جاری و در قالب 3 هزار نسخه به چاپ رسیده است.

همچنین در پی برگزاری اولین اجلاس دادستان های پایتخت کشورهای اسلامی که 9 و 10 خرداد 86 با حضور روسای دیوان عالی کشور، دادستان های کل، وزراء دادگستری، دادستان های پایتخت و دیگر مقامات قضایی کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد ، کتابی تحت عنوان مجموعه سخنرانی های این اجلاس، در 3 هزار نسخه و توسط روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به چاپ رسید.

در اجلاس دادستان های پایتخت کشورهای اسلامی به جز از مسئولان عالیرتبه و قضایی کشورمان، 26 تن از مسئولان عالیرتبه قضایی کشورهای مسلمان حاضر در این اجلاس به سخنرانی پرداخته اند.

معرفی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در 5 محور معرفی(اشاره به ساختار قوه قضائیه و موضوع آن در قانون) ، تشکیلات و ساختار، سازمان های وابسته به قوه قضائیه، قضاوت و نحوه انتخاب و در نهایت توسعه قضایی پایان دهنده مباحث مطروحه در این کتاب است.