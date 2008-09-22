به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه گفتگوی ادیان، در پیام مؤسسه بین‌المللی گفتگوی ادیان به مناسبت روز صلح آمده است: انتخاب روز جهانی صلح درست در نقطه اعتدال پاییزی (21 سپتامبر هرسال) ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد اما نشانه روشنی از پیام واقعی آن است که در شاهین ترازوی همه روشهای افراطی و تفریطی زندگی بشر در معتدل ترین روز سال تقویمی قرار گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: پیام روز صلح بیش از هر چیز به عدالت متوجه است و همه انسانها را به رعایت آن و جدیت در برقراری حفظ و حراست از آن فرا می‌خواند. حقیقت این است که جنگ یکی از بزرگترین بلایا در قصه طولانی تاریخ است و با اینکه هیچگاه دست آوری فراتر از صلح نداشته است اما متأسفانه در همیشه زمان یکی از فصول پرحجم داستان زندکی انسان بوده و است.

پیام مؤسسه گفتگوی ادیان که به امضای سید محمد علی ابطحی ریاست این موسسه رسیده با اشاره به قدرت دین در سپهر زندگی بشر یادآور شده است که متأسفانه در طول تاریخ به نام دین از مبانی حیات بخش آن سوء استفاده شده و بیشترین جنگها صورت گرفته است.

این پیام تصریح می‌کند: خداوند همه آدمیان مهربان است و انسانها را به مهربانی حتی دربرابر دشمنان فراخوانده است. این روح سرکش و زیاده خواه و شیطانی گروهی است که حق کمتری برای دیگران می‌شناسد و کوره جنگ و سیه روزی را همچنان داغ و سوزان نگاه می دارد و آن را به نام خدا مطرح می کند.

این پیام نتیجه گیری کرده است: در این سالهای نخستین هزاره سوم علی رغم تداوم خشونت و جنگ باقی مانده از سالهای پایانی قرن بیستم به مثابه ارثیه‌ای شوم از روزگار نادانی‌ها، امید آن داریم که اندیشمندان، مصلحان، بشر دوستان و به‌ویژه مؤمنان و رهبران همه ادیان هرچه بیشتر بکوشند تا بشریت را به صلح دعوت کنند و خشونت طلبان را از خود دور کنند و به اعتلای کیفیت، عدالت و معنویت که با فطرت انسانی سازگار تر است کمک کنند. گفتگوی ادیان بر محور مشترکات مورد نیاز بشر جامعه امروز ما است که روز جهانی صلح را جدی‌تر می‌کند.