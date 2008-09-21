طالبان پاکستان مسئول انفجار ماریوت / ناپدید شدن یک دیپلمات دانمارکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام وزارت کشور پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرد که مسئولان این انفجار از مناطق قبیله نشین شمال غربی کشور و در مرز با افغانستان هستند.

وی اعضای طالبان پاکستان وابسته به شبکه القاعده را عامل انفجار عظیم علیه هتل ماریوت معرفی کرد.

همچنین عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه انفجار ماریوت را محکوم و آن را در راستای نابودی صلح در پاکستان دانست.

وی در پیامی به آصف علی زرداری همتای پاکستانی خود گفت: من به شدت این اقدام را که برای نابودی صلح، نظم و آرامش در پاکستان صورت گرفت، محکوم می کنم.

ترکیه و پاکستان روابط تنگاتنگی در زمینه های فرهنگی و نظامی دارند.

در همین حال، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن این انفجار گفت: تا زمانی که تروریسم در منطقه گسترش یابد، ترور و انفجارها نیز ادامه خواهند یافت.

وی همچنین بر مبارزه جدی و صادقانه علیه تروریسم تاکید کرد.

ازسوی دیگر، وزارت امور خارجه دانمارک روز یکشنبه خبر داد که یک دیپلمات این کشور پس از بروز انفجار ناپدید شده است.

کلاوس هولم مسئول امور دیپلماتیک در وزارت خارجه دانمارک به خبرگزاری فرانسه گفت: ما تلاش های خود را برای یافتن این دیپلمات که از روز شنبه ناپدید شده، ادامه می دهیم.

درباره هویت و منصب این دیپلمات هیچ اشاره ای نشده است.

همچنین فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان به شدت این انفجار را محکوم کرد.

وی در بیانیه ای گفت: عاملان این انفجار باید به سزای اعمال خود برسند و هر شکل حمایت از تروریسم باید از بین برود.

در همین حال، گوردون براون نخست وزیر انگلستان نیز ضمن محکوم کردن انفجار اسلام آباد خاطرنشان کرد که این حادثه بر لزوم تقویت همکاری های ضدتروریستی تاکید دارد.

وی گفت: ما به کمک های خود به دولت پاکستان در عملیات ضدتروریستی ادامه می دهیم.

زرداری هفته پیش از انگلستان دیدار کرده بود.