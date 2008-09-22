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۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

مساعدت دو میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد قشم به مردم مناطق زلزله زده

مساعدت دو میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد قشم به مردم مناطق زلزله زده

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با هدف رفع برخی مشکلات مردم مناطق زلزله زده، این سازمان دو میلیارد ریال را جهت بازسازی این مناطق آماده پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد رضا اصغری روز گذشته در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده در اثر زمین لرزه  1/6 ریشتری 20 شهریور ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اثر زمین لرزه در مجموع 12 روستا 480 خانوار متحمل خسارت در مقادیر متعدد شدند که سازمان منطقه آزاد قشم با هدف رفع برخی مشکلات مردمان این مناطق اعتباری معادل دو میلیارد ریال را جهت پرداخت به زلزله زدگان آماده و کار توزیع آن را آغاز کرده است.

وی گفت: عمده روستاهای مواجه با زمین لرزه 20 شهریور شامل روستاهای گربدان، کوشه، کووه ای، پی پشت، کاروان، توریان، زینبی، باغبالا، گیاهدان، خالدین، بنگالی و اسکله کاوه بوده است که تلاش شده خانواده های آسیب دیده در اثر زمین لرزه به طور دقیق شناسایی و مساعدت لازم در خصوص آنها صورت گیرد.

اصغری ادامه داد: به خانواده های دارای عضو متوفی نیز تاکنون 5 میلیون ریال پرداخت شده تا برخی از مشکلات این خانواده ها نیز مرتفع شود.

کد مطلب 753481

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