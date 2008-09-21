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۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۴۰

مشارکت احزاب مخالف دولت در انتخابات پارلمانی بلاروس

مشارکت احزاب مخالف دولت در انتخابات پارلمانی بلاروس

احزاب مخالف دولت بلاروس از لغو تحریم انتخابات پارلمانی این کشور و شرکت در انتخابات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب لیبرال و حزب ملی از احزاب مخالف دولت بلاروس از موافقت خود با لغو تحریم انتخابات پارلمانی خبر دادند.

آناتولی لبدکو از رهبران احزاب مخالف دولت دراینباره گفت: کاندیداهای احزاب مخالف تا زمانی که مدرکی دال بر تقلب در انتخابات ارائه نشود در انتخابات حضور خواهند یافت.

برای اولین بار در بلاروس حدود 70 کاندیدا از حزب مخالف جواز حضور در انتخابات پارلمانی این کشور را برای رقابت با کاندیدادهای حزب حاکم پیدا نموده اند.

پارلمان بلاروس 110 کرسی دارد و در انتخابات پارلمانی سال 2004 در این کشور هیچ کدام از کاندیداهای حزب مخالف حضور نداشتند.

رئیس جمهور بلاروس از تعلیق روابط مینسک با کشورهای غربی تا به رسمیت شناختن انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده است.

انتخابات پارلمانی بلاروس در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد و از اواسط دهه 90 میلادی تاکنون هیچ کدام از انتخابات های انجام شده در این کشور از طرف غرب آزاد و عادلانه اعلام نشده اند.

با بوجود تنش بین مینسک و مسکو درباره قراردهای مربوط به انرژی، بلاروس در تلاش برای نزدیک شدن به غرب با استفاده از برگزاری انتخابات به روش اروپایی است.

اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل اینکه انتخابات ریاست جمهوری 2006 را در بلاروس غیر دموکراتیک نامیدند، تحریم هایی را علیه این کشور وضع کرده اند.

کد مطلب 753483

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