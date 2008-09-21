دو طرح جدید برای تقویت آشتی ملی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، شیخ وثاب شاکر رئیس کمیته آشتی ملی در پارلمان عراق از وجود گرایشی برای تصویب دو طرح جدید خبر داد که دربرگیرنده گامهایی است که با هماهنگی دولت برای تقویت طرح آشتی ملی در مرحله آتی برداشته خواهد شد.

وثاب خاطر نشان کرد : طرح بازگرداندن افسران ارتش سابق به خدمت گام بزرگی است، زیرا طرفهای اجرایی پرونده های زیادی را درباره افسران سابق به پایان رساندند و این کار را از طریق فراهم کردن زمینه بازگشت افسران با خدمت کمتر از 15 سال به شغل نظامی یا به شغل غیرنظامی انجام داده اند، اما کسانی که مدت خدمت آنها بیش از 15 سال باشد، بازنشسته می شوند یا اینکه بر اساس نیازشان وارد شغل غیرنظامی می شوند.



خاطر نشان می شود 15 تیر ماه گذشته، کنفرانس آشتی ملی عراق با حضور شخصیتهای دولتی، سیاسی، عشایر و مخالفان روند سیاسی این کشور و نیز برخی شخصیتهای بین المللی در بغداد برگزار شد.



حاضران در این کنفرانس در پایان بیانیه ای را صادر کردند که به عقیده آنها باید برای از بین بردن اختلافات داخلی و تقویت وحدت ملی از آن استفاده کرد. در این بیانیه به پرهیز از به کارگیری لحن و سخنانی که اختلافات را بر می انگیزد، اشاره شده است.

حاضران در این کنفرانس در بخش دیگر بیانیه خواستار پایبندی به مذاکرات صلح آمیز و به کارگرفته نشدن سلاح از سوی گروههای مسلح و محدود شدن به کارگیری سلاح از سوی نیروهای دولتی عراق شدند.

مقامها و شخصیتهای سیاسی و مذهبی عراق بارها بر ضرورت برقراری آشتی ملی در تمام مناطق عراق تاکید کرده اند.



همچنین سوم تیر ماه، نشست سه جانبه ای میان مقامهای مجلس اعلای اسلامی عراق و دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات برگزار شد که شرکت کنندگان بر حمایت کامل از دولت نوری المالکی در پیشبرد آشتی ملی تاکید کردند.