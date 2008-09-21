آغاز رقابت برای جانشینی البرادعی/ تلاش نمایندگان آفریقای جنوبی و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شرایطی که محمد البرادعی رئیس کنونی آژانس بین المللی انرژی هسته ای از عدم نامزدی در انتخابات آتی برای تعیین رئیس جدید این آژانس خبر داده است، ژاپن و آفریقای جنوبی در تلاش برای بدست آوردن پست کلیدی ریاست بر آژانس بین المللی انرژی هسته ای هستند.

آفریقای جنوبی رسما نماینده خود عبدالصمد مینتی را نامزد انتخابات ریاست آژانس بین المللی انرژی هسته ای کرده است.

گرچه ژاپن رسما نام نامزد خود برای جانشینی البرادعی معرفی نکرده دیپلمات های آژانس یوکیا آمانو، نماینده ژاپن در آژانس را نامزد احتمالی توکیو معرفی کرده اند.

اولی هاینونن، معاون البرادعی و همچنین راجلیو فیرتر رئیس آرژانتینی سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در لاهه هم از کاندیداهای احتمالی جانشینی البرادعی هستند.

خبرگزاری فرانسه در توضیح دلایل کناره گیری مدیر کنونی آژانس از نامزدی دوره جدید به حمایت البرادعی از به رسمیت شناختن حقوق ملت ها در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و در ارزیابی خود از نامزدهای آفریقای جنوبی و ژاپن آنها را هم دارای دیدگاههای مخالف آمریکا دانست.

این خبرگزاری نامزد آفریقای جنوبی را فردی معتقد به برابری هسته ای در جهان ارزیابی کرد و نماینده ژاپن را دارای فعالیت های گسترده در زمینه جلوگیری از منع و تکثیر سلاح های هسته ای اعلام نمود.

در شرایطی که هر روز نقش آژانس کم شده و فشار قدرتها بر آن افزایش می یابد البرادعی از نامزدی ریاست دور بعدی کناره گیری کرد.

دوره کنونی ریاست این دیپلمات مصری بر آژانس بین المللی انرژی هسته ای 30 نوامبر 2009 پایان می یابد.

البرادعی 66 ساله و برنده جایزه صلح نوبل سال 2005، یک ماه برای تصمیم نهایی درباره کناره گیری ازنامزدی فرصت دارد.

31 دسامبر 2008 آخرین فرصت برای نامزدی ریاست آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده و با انتخاب جانشین البرادعی در 6 اکتبر شخص منتخب در ژوئن 2009 جای البرادعی را خواهد گرفت.