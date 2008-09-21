ایران نایب قهرمان جام جهانی ووشو شد / اوجاقی تنها مرد طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در روز پایانی رقابتهای جام جهانی ووشو که در شهر هاربین چین برگزار می شود، حسین اوجاقی کاپیتان با تجربه و عنوان دار کشورمان در وزن 85- کیلوگرم با پیروزی در دو راند متوالی برابر حریف برزیلی مدال طلای این وزن را بر گردن انداخت.

در اوزان 75- و 90- کیلوگرم به ترتیب اسلام قربانی و علی اصغر شعبانی با شکست برابر حریفانی از تونس و چین به مدال نقره دست یافتند. همچنین حمیدرضا قلی پور در وزن 80- کیلوگرم، پس از شکست مقابل ووشوکاری از کشور چین و پیروزی برابر حریف سوئیسی، مدال نقره این وزن را از آن خود کرد.

همچنین روزگذشته و در بخش بانوان خدیجه زینال زاده در 48- کیلوگرم، راضیه طهماسبی در وزن 56- کیلوگرم و زهرا کریمی در وزن 60- کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند و فرزانه دهقان در وزن 52- کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد.

در مجموع تیم ووشو مردان و زنان ایران با کسب یک مدال طلا، شش نقره و یک برنز پس از تیم ووشو چین در جایگاه دوم این رقابت ها قرار گرفتند و تیم های ویتنام و ترکیه هم عناوین سوم و چهارم این رقابت ها را از آن خود کردند.